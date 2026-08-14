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Dinamik Fiyatlandırma Nedir? Gün İçinde Fiyatı Sürekli Değişen 10 Ürün ve Hizmet

etiket Dinamik Fiyatlandırma Nedir? Gün İçinde Fiyatı Sürekli Değişen 10 Ürün ve Hizmet

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 13:01
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Bir ürünü sabah gördüğünüz fiyatla akşam aynı fiyata bulamıyorsanız, bu sadece zamla ilgili olmayabilir. Bazı sektörlerde fiyatlar; talep, stok, saat, hava durumu, yoğunluk ve hatta anlık piyasa koşullarına göre sürekli yeniden hesaplanıyor. Buna da dinamik fiyatlandırma deniyor. Yani etiket artık sabit bir rakam olmaktan çıkıp adeta gün boyunca nabız tutan bir göstergeye dönüşüyor. Peki hangi ürün ve hizmetlerde fiyatlar gün içinde değişebiliyor? Detaylarına birlikte bakalım!

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1. Uçak biletleri.

1. Uçak biletleri.

Uçak bileti fiyatları dinamik fiyatlandırmanın en bilinen örneklerinden biri. Aynı uçuş için boş koltuk sayısı, kalan süre, talep ve rezervasyon yoğunluğu gibi birçok değişken fiyatın yeniden hesaplanmasına neden oluyor. Uçuş tarihi yaklaştıkça talep artıyorsa fiyat yükselirken, yeterli talep oluşmadığında daha düşük fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Üstelik aynı uçuşta farklı yolcuların farklı fiyatlar ödemesi de oldukça normal.

2. Otel odası fiyatları.

2. Otel odası fiyatları.

Otel fiyatları da dinamik fiyatlandırmanın en hareketli alanlarından biri. Şehirde büyük bir etkinlik, konser veya fuar varsa otellere olan talep bir anda artabiliyor ve oda fiyatları da bununla birlikte yükseliyor. Buna karşılık boş oda sayısı fazlaysa oteller daha fazla rezervasyon çekebilmek için fiyatlarını aşağı çekebiliyor. Aynı oda için hafta içi ile hafta sonu arasında ciddi farklar oluşmasının nedeni de çoğu zaman bu sistem. Kısacası otel odasının fiyatı, odanın manzarasından önce o gün şehrin ne kadar kalabalık olduğuna bakabiliyor.

3. Taksi ücretlendirmesi.

3. Taksi ücretlendirmesi.

Özellikle uygulama üzerinden araç çağırılan sistemlerde fiyat, bulunduğunuz bölgedeki anlık talebe göre değişiyor. Yağmur başladığında, iş çıkış saatinde veya büyük bir etkinlik dağıldığında aynı anda çok sayıda kişi araç aramaya başlayabiliyor. Araç sayısı talebi karşılamakta yetersiz kaldığında fiyat yükselirken, yoğunluk azaldığında fiyat yeniden düşebiliyor. Böylece birkaç dakika önce baktığınız yolculuk ücretinin kısa süre sonra değiştiğini görebiliyorsunuz.

4. Elektrik fiyatları.

4. Elektrik fiyatları.

Elektrik piyasasında da zaman ve tüketim miktarı fiyatların oluşumunda önemli etkenlerden biri. Elektriğe olan talebin yükseldiği saatlerde üretim maliyetleri ve piyasa koşulları fiyatları etkileyebiliyor. Özellikle serbest piyasa elektrik sistemlerinde fiyatlar saatlik olarak değişebiliyor ve tüketimin yoğun olduğu dönemlerde daha yüksek seviyeler görülebiliyor. Haliyle elektrik, ne zaman kullandığınızla da ekonomik bir mesele haline gelmiş oluyor.

5. Akaryakıt fiyatları.

5. Akaryakıt fiyatları.

Benzin ve motorin fiyatları da sabit kalmak zorunda olmayan ürünler arasında. Ham petrol fiyatları, döviz kuru, vergiler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler akaryakıt fiyatlarının değişmesinde etkili oluyor. Aynı şehirdeki istasyonlarda bile farklı fiyatlarla karşılaşmak mümkün bu sebeple. Bazı istasyonlar rekabet koşullarına ve kendi fiyat politikalarına göre daha hızlı değişiklik yapabiliyor.

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6. Elektronik ürünler.

6. Elektronik ürünler.

Telefon, bilgisayar, oyun konsolu ve benzeri elektronik ürünlerde internet mağazalarının fiyatları gün içinde değişebiliyor. Ekseriyetle sınırlı stok, yoğun talep veya rakip mağazaların fiyat değişiklikleri sistemlerin fiyatları yeniden düzenlemesine yol açmakta. Döviz kuruna bağlı ürünlerde kur hareketleri de fiyatların değişmesine neden olabiliyor. Bir sabah beğendiğiniz bilgisayarın öğleden sonra birkaç bin lira farklı görünmesi bu yüzden o kadar da şaşırtıcı olmamalı.

7. Konser ve etkinlikler.

7. Konser ve etkinlikler.

Bazı etkinliklerde bilet fiyatları satış sürecinin farklı aşamalarında değişiyor. Etkinliğe olan ilgi yükseldikçe daha yüksek fiyatlı bilet kategorileri devreye giriyor veya düşük fiyatlı kontenjanlar tükenmiş oluyor. Popüler sanatçıların konserlerinde sınırlı sayıdaki biletin hızla satılması fiyatların kısa sürede değişmesine neden oluyor. Burada fiyatı o koltuğa aynı anda kaç kişinin talip olduğu belirliyor aslında. Bu yüzden satış sayfasını açtığınızda gördüğünüz fiyat ile birkaç dakika sonra gördüğünüz fiyat arasında değişiklik oluşuyor.

8. E-ticaret sitelerindeki ürünler.

8. E-ticaret sitelerindeki ürünler.

İnternette alışveriş yaparken karşınıza çıkan fiyatların tamamı mağaza sahibinin oturup tek tek belirlediği rakamlardan oluşmuyor. Bazı e-ticaret sistemleri rakip fiyatlarını, stok durumunu, satış hızını ve talebi takip ederek fiyatları otomatik biçimde değiştirebiliyor. Bir ürün çok satmaya başladığında fiyat yükseltilebilirken, satışlar yavaşladığında indirim yapılabiliyor. Özellikle büyük alışveriş kampanyalarında bu değişimleri daha sık görmek olası.

9. Yemek siparişi.

9. Yemek siparişi.

Yemek siparişlerinde görülen fiyat farklarının arkasında yalnızca restoranın menü fiyatı yok. Yoğun saatlerde teslimat ücretleri, kampanyalar, minimum sepet tutarları ve platformların uyguladığı farklı ücretler toplam ödemeyi değiştiriyor. Bazı platformlar bölgedeki kurye yoğunluğuna ve sipariş miktarına göre teslimat koşullarını yeniden düzenliyor. Aynı restorandan öğlen ve akşam verilen siparişin toplam tutarının farklı çıkması bu nedenle ortaya çıkıyor.

10. Kargo ücretleri.

10. Kargo ücretleri.

Hızlı teslimat, aynı gün teslimat veya özel saat aralığında teslimat gibi seçeneklerde fiyatlar hizmetin yoğunluğuna göre değişiyor. Yoğun alışveriş dönemlerinde teslimat kapasitesi sınırlanırken bazı hızlı teslimat seçeneklerinin ücreti farklılaşabiliyor. Mesafenin yanı sıra teslimat süresi, bölgedeki kurye kapasitesi ve talep de fiyatlandırmada etkili oluyor. Özellikle acil gönderiler söz konusu olduğunda bu durum daha belirgin hale geliyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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