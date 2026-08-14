Dinamik Fiyatlandırma Nedir? Gün İçinde Fiyatı Sürekli Değişen 10 Ürün ve Hizmet
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir ürünü sabah gördüğünüz fiyatla akşam aynı fiyata bulamıyorsanız, bu sadece zamla ilgili olmayabilir. Bazı sektörlerde fiyatlar; talep, stok, saat, hava durumu, yoğunluk ve hatta anlık piyasa koşullarına göre sürekli yeniden hesaplanıyor. Buna da dinamik fiyatlandırma deniyor. Yani etiket artık sabit bir rakam olmaktan çıkıp adeta gün boyunca nabız tutan bir göstergeye dönüşüyor. Peki hangi ürün ve hizmetlerde fiyatlar gün içinde değişebiliyor? Detaylarına birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Uçak biletleri.
2. Otel odası fiyatları.
3. Taksi ücretlendirmesi.
4. Elektrik fiyatları.
5. Akaryakıt fiyatları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Elektronik ürünler.
7. Konser ve etkinlikler.
8. E-ticaret sitelerindeki ürünler.
9. Yemek siparişi.
10. Kargo ücretleri.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın