Dinamik Fiyatlandırma Nedir? Gün İçinde Fiyatı Sürekli Değişen 10 Ürün ve Hizmet

Otel fiyatları da dinamik fiyatlandırmanın en hareketli alanlarından biri. Şehirde büyük bir etkinlik, konser veya fuar varsa otellere olan talep bir anda artabiliyor ve oda fiyatları da bununla birlikte yükseliyor. Buna karşılık boş oda sayısı fazlaysa oteller daha fazla rezervasyon çekebilmek için fiyatlarını aşağı çekebiliyor. Aynı oda için hafta içi ile hafta sonu arasında ciddi farklar oluşmasının nedeni de çoğu zaman bu sistem. Kısacası otel odasının fiyatı, odanın manzarasından önce o gün şehrin ne kadar kalabalık olduğuna bakabiliyor.