Sebebi Reklamdan Fazlası: FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki "Su Molası" Kararının Arkasındaki Bilimsel Gerçekler
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Ekranda maç izlerken aniden verilen su molaları hepimizin gözüne çarpıyor. Birçok kişi bu anları hocaların taktik verdiği veya televizyonların reklam girdiği basit bir duraklama sanıyor. Ancak işin aslı pek de öyle değil. FIFA'nın uygulamaya koyduğu bu kuralın temelinde çok ciddi bir tıbbi zorunluluk yatıyor.
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FIFA'nın "cooling break" dediği serinleme molaları niye veriliyor?
Saha kenarına termometreler yerleştirilmişti ama tehlikenin boyutunu ölçmek için bu termometreler tek başına yeterli olmadı.
Ya sonra? Dışarı atılamayan vücut ısısı içeride hapsolduğunda organlara doğrudan baskı yapıyor.
Sıvı kaybının sadece susuzluk hissi yarattığını düşünmek çok masumca olur. Devamı var.
Bu yazıyı okuyana kadar su molası bitmiş olurdu ama su molasının sebebi daha bitmedi.
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E biraz da soluklansınlar değil mi? Su molasında bir yudum su içip oyuna dönmek işe yaramadığı için molanın tam üç dakika sürmesi gerekiyor.
Su Molası (Drinks Break) ve Serinleme Molası (Cooling Break) aslında iklimin geldiği son halinin ekranlarda verilen canlı hali gib bir şeye dönüştü.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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