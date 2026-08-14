Sebebi Reklamdan Fazlası: FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki "Su Molası" Kararının Arkasındaki Bilimsel Gerçekler

Bir futbolcu depar attığında kasları çok yüksek miktarda ısı üretiyor. Normal şartlarda 36.5 derece olan vücut sıcaklığı maç temposunda 39 dereceleri buluyor. Dışarıdaki hava çok sıcak olduğunda vücut bu fazla ısıyı terleyerek dışarı atamıyor. İçeride kalan sıcaklık iç organlara baskı yapıyor. Su molası verilmezse oyuncuların sahada sıcak çarpması yaşaması fizyolojik olarak kaçınılmaz hale geliyor.

FIFA'nın serinleme molasına dahil olan 'su molası' da hemen devreye girdi doğal olarak.