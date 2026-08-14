Ünlü Kuyumcuya Sahte Altın Davası: Bakır ve Çinkoyu Altın Diye Satmışlar!

Şüphelilerin sadece standart altın formlarını değil, aynı zamanda Sultan 5. Mehmet Reşad dönemine ait tarihi paraların kalıplarını da birebir kopyalayarak sahte sikke bastıkları ortaya çıkarıldı. Üstelik kanunen yetkili rafineri lisansı bulunmayan söz konusu şirketin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından taklit ürünleri acilen piyasadan toplaması yönünde resmi olarak uyarılmasına rağmen bu ihtarı tamamen göz ardı ettiği anlaşıldı.

İşin mali boyutu da Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) merceğine takıldı. Kurum uzmanlarınca hazırlanan raporda, firmanın yakın dönemde gerçekleştirdiği 50 milyon Türk Lirası tutarındaki sermaye artırımının son derece şüpheli olduğu vurgulandı. Ağır suçlamalarla hakim karşısına çıkacak olan şüpheliler ise verdikleri ilk ifadelerde suçlamaları reddetti. Sanıklar, ele geçirilen ürünlerin bir kısmının piyasaya sürülmek için değil sadece deneme amaçlı üretildiğini, diğer ürünlerin ise 2023 yılında yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerden çok daha önce imal edildiğini öne sürerek kendilerini savundu.