Ünlü Kuyumcuya Sahte Altın Davası: Bakır ve Çinkoyu Altın Diye Satmışlar!
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İstanbul'da bakır ve çinkoyu işleyerek sahte altın ürettiği öne sürülen NZP Gold şirketine yönelik soruşturma tamamlandı. Kabul edilen iddianamede, değersiz metalleri sahte sertifikalarla internetten satan 7 tutuklu sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, MASAK raporuna yansıyan 50 milyon liralık şüpheli sermaye artırımı dikkat çekti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, değerli maden piyasasını sarsan sahte altın iddialarıyla ilgili yürüttüğü kapsamlı çalışmayı sonlandırdı.
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Soruşturmanın en dikkat çekici kısımlarından birini ise tarihi paraların kopyalanması oluşturuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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