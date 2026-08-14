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Ünlü Kuyumcuya Sahte Altın Davası: Bakır ve Çinkoyu Altın Diye Satmışlar!

Ünlü Kuyumcuya Sahte Altın Davası: Bakır ve Çinkoyu Altın Diye Satmışlar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.08.2026 - 13:05
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İstanbul'da bakır ve çinkoyu işleyerek sahte altın ürettiği öne sürülen NZP Gold şirketine yönelik soruşturma tamamlandı. Kabul edilen iddianamede, değersiz metalleri sahte sertifikalarla internetten satan 7 tutuklu sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, MASAK raporuna yansıyan 50 milyon liralık şüpheli sermaye artırımı dikkat çekti.

Kaynak: Sena Gürbıyık / NTV

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, değerli maden piyasasını sarsan sahte altın iddialarıyla ilgili yürüttüğü kapsamlı çalışmayı sonlandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, değerli maden piyasasını sarsan sahte altın iddialarıyla ilgili yürüttüğü kapsamlı çalışmayı sonlandırdı.

Mahkeme heyeti tarafından kabul edilen iddianamede, NZP Gold adlı firmanın merkezinde olduğu öne sürülen yasa dışı faaliyetler detaylarıyla gözler önüne serildi. Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan yedi şüpheli için toplamda 73 yıla varan hapis cezaları talep ediliyor.

NTV'den Sena Gürbıyık'ın haberine göre; Sanıkların vatandaşları mağdur etmek için izlediği yöntemler adli belgelere çarpıcı bir şekilde yansıdı. İddiaya göre şebeke üyeleri, maddi değeri oldukça düşük olan çinko ve bakır gibi metalleri özel işlemlerden geçirerek onlara gerçek altın görünümü kazandırdı. Ürettikleri bu sahte ürünleri ise gerçeğe aykırı belgeler ve özel tasarlanmış ambalajlar kullanarak dijital pazar yerleri üzerinden tüketiciye ulaştırdıkları belirlendi. Hazırlanan dosyada ayrıca, üretim aşamasında kullanılan birtakım malzemelerin Türkiye'ye gümrük kaçağı olarak sokulduğu ve Kapalıçarşı'nın Ayaklı Borsa olarak bilinen kayıt dışı piyasasından da malzeme tedarik edildiği ifade ediliyor.

Soruşturmanın en dikkat çekici kısımlarından birini ise tarihi paraların kopyalanması oluşturuyor.

Soruşturmanın en dikkat çekici kısımlarından birini ise tarihi paraların kopyalanması oluşturuyor.

Şüphelilerin sadece standart altın formlarını değil, aynı zamanda Sultan 5. Mehmet Reşad dönemine ait tarihi paraların kalıplarını da birebir kopyalayarak sahte sikke bastıkları ortaya çıkarıldı. Üstelik kanunen yetkili rafineri lisansı bulunmayan söz konusu şirketin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından taklit ürünleri acilen piyasadan toplaması yönünde resmi olarak uyarılmasına rağmen bu ihtarı tamamen göz ardı ettiği anlaşıldı.

İşin mali boyutu da Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) merceğine takıldı. Kurum uzmanlarınca hazırlanan raporda, firmanın yakın dönemde gerçekleştirdiği 50 milyon Türk Lirası tutarındaki sermaye artırımının son derece şüpheli olduğu vurgulandı. Ağır suçlamalarla hakim karşısına çıkacak olan şüpheliler ise verdikleri ilk ifadelerde suçlamaları reddetti. Sanıklar, ele geçirilen ürünlerin bir kısmının piyasaya sürülmek için değil sadece deneme amaçlı üretildiğini, diğer ürünlerin ise 2023 yılında yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerden çok daha önce imal edildiğini öne sürerek kendilerini savundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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