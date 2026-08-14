Ocağı Kapatınca Bitmiyor: Stanford’dan Gaz Kaçağı Araştırması
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Defalarca kontrol ettiniz, ocağın düğmesi kapandı ve sonunda mutfaktan çıktınız! Peki o anda her şey gerçekten sona eriyor mu?
Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, gazlı ocaklarla ilgili dikkat çekici bir ayrıntıyı ortaya koyuyor. Ocaklar kullanılmadığında bile bir miktar gaz sızıntısı yaşanabildiği, yemek pişirme sırasında ise evin havasına bazı kirleticilerin karışabildiği belirtiliyor. Peki, ocağı kapattıktan sonra gaz kaçırıyor mu? Ne kadar gaz kaçırıyor?
İşte detaylar.
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Ocağı Kapattınız Ama Gaz Sızıntısı Sürebiliyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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