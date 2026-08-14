Ocağı Kapatınca Bitmiyor: Stanford’dan Gaz Kaçağı Araştırması

Stanford araştırmacılarının incelediği bir diğer konu ise yemek pişirme sırasında ortaya çıkan benzen oldu! Araştırmacı Eric Lebel ve ekibinin çalışmasında, gazlı ocakların çalışmasıyla evin havasına benzen yayıldığı belirlendi. Benzen, uzun süreli maruziyet açısından sağlık açısından endişe yaratan bir kimyasal olarak biliniyor.

Araştırmacılar, bazı evlerde gazlı ocak kullanımından sonra ölçülen benzen seviyelerinin dikkat çekici boyutlara ulaşabildiğini ifade ediyor.

Mutfakta Havalandırma Düşündüğünüzden Önemli

Gazlı ocaklarla ilgili araştırmalarda dikkat çekilen bir diğer madde ise azot dioksit (NO₂). Yemek pişirme sırasında miktarı artabilen bu kirletici, özellikle küçük ve yeterince havalandırılmayan mutfaklarda daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, yemek pişirirken davlumbazın kullanılmasını ve mümkünse pencere açılarak mutfakta hava sirkülasyonu sağlanmasını öneriyor.

Stanford’dan Basit Bir Önlem

Gazlı ocak kullananların bunun için paniğe kapılmasına gerek yok. Araştırmaların ortaya koyduğu en basit önlemlerden biri iyi havalandırma.

Yemek pişirirken davlumbazı çalıştırmak,

Mümkünse dışarıya hava vermesini sağlamak,

Pişirme sonrasında mutfağı bir süre havalandırmak, içeride birikebilen kirleticilerin azalmasına yardımcı olabilir.

Stanford araştırmacılarının çalışmaları, günlük hayatımızın sıradan bir parçası olan gazlı ocakların evin havası üzerinde düşündüğümüzden daha fazla etkisi olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle yemek pişirirken ocağın yanı sıra mutfağın havasına da dikkat etmek önem taşıyor.