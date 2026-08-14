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Ocağı Kapatınca Bitmiyor: Stanford’dan Gaz Kaçağı Araştırması

Ocağı Kapatınca Bitmiyor: Stanford’dan Gaz Kaçağı Araştırması

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 12:59
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Defalarca kontrol ettiniz, ocağın düğmesi kapandı ve sonunda mutfaktan çıktınız! Peki o anda her şey gerçekten sona eriyor mu? 

Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, gazlı ocaklarla ilgili dikkat çekici bir ayrıntıyı ortaya koyuyor. Ocaklar kullanılmadığında bile bir miktar gaz sızıntısı yaşanabildiği, yemek pişirme sırasında ise evin havasına bazı kirleticilerin karışabildiği belirtiliyor. Peki, ocağı kapattıktan sonra gaz kaçırıyor mu? Ne kadar gaz kaçırıyor? 

İşte detaylar. 

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Ocağı Kapattınız Ama Gaz Sızıntısı Sürebiliyor

Ocağı Kapattınız Ama Gaz Sızıntısı Sürebiliyor

Stanford Doerr Sürdürülebilirlik Okulu araştırmacıları, gazlı ocakların kullanılmadığı zamanlarda da metan emisyonu yapabildiğini belirledi.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Rob Jackson ve ekibinin yaptığı ölçümlerde, gazlı ocaklardan kaynaklanan metan emisyonlarının önemli bir bölümünün ocak kapalıyken gerçekleştiği görüldü. Bunun bağlantı noktaları ve gaz hatlarındaki küçük sızıntılardan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle ocağın düğmesini kapatmak önemli olsa da gaz sistemindeki olası küçük sızıntılar ayrıca dikkate alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Yemek Pişirirken Benzen Açığa Çıkabiliyor!

Yemek Pişirirken Benzen Açığa Çıkabiliyor!

Stanford araştırmacılarının incelediği bir diğer konu ise yemek pişirme sırasında ortaya çıkan benzen oldu! Araştırmacı Eric Lebel ve ekibinin çalışmasında, gazlı ocakların çalışmasıyla evin havasına benzen yayıldığı belirlendi. Benzen, uzun süreli maruziyet açısından sağlık açısından endişe yaratan bir kimyasal olarak biliniyor.

Araştırmacılar, bazı evlerde gazlı ocak kullanımından sonra ölçülen benzen seviyelerinin dikkat çekici boyutlara ulaşabildiğini ifade ediyor.

Mutfakta Havalandırma Düşündüğünüzden Önemli

Gazlı ocaklarla ilgili araştırmalarda dikkat çekilen bir diğer madde ise azot dioksit (NO₂). Yemek pişirme sırasında miktarı artabilen bu kirletici, özellikle küçük ve yeterince havalandırılmayan mutfaklarda daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, yemek pişirirken davlumbazın kullanılmasını ve mümkünse pencere açılarak mutfakta hava sirkülasyonu sağlanmasını öneriyor.

Stanford’dan Basit Bir Önlem

Gazlı ocak kullananların bunun için paniğe kapılmasına gerek yok. Araştırmaların ortaya koyduğu en basit önlemlerden biri iyi havalandırma.

  • Yemek pişirirken davlumbazı çalıştırmak, 

  • Mümkünse dışarıya hava vermesini sağlamak, 

  • Pişirme sonrasında mutfağı bir süre havalandırmak, içeride birikebilen kirleticilerin azalmasına yardımcı olabilir.

Stanford araştırmacılarının çalışmaları, günlük hayatımızın sıradan bir parçası olan gazlı ocakların evin havası üzerinde düşündüğümüzden daha fazla etkisi olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle yemek pişirirken ocağın yanı sıra mutfağın havasına da dikkat etmek önem taşıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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