Alışveriş Sepetinizi Doldurmadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 10 Kritik Soru
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Alışveriş yaparken sadece fiyatına odaklanıyorsanız aslında doğru yapmıyorsunuz. Çünkü satın aldığımız her üründe çevreyi de düşünmemiz gerekiyor. Aldığınız her ürün size gelene kadar uzun yollardan geçiyor. Bu uzun yolculuk sonunda çevreye de çok zarar veriliyor maalesef. Peki bunu engellemek için alışveriş yaparken neye dikkat etmelisiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Buna ihtiyacım var mı?
2. Bu ürünü ne kadar süre kullanabilirim?
3. Bu ürün bozulursa tamir edilebilir mi?
4. Geri dönüştürülebilen malzemeden mi üretilmiş?
5. Ürün kullanıldıktan sonra tekrar dönüştürülebilecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Üretimi yapan firma şeffaf bilgi veriyor mu?
7. Ürün yenilenebilir enerji kullanılarak mı üretiliyor?
8. Gereksiz ambalajlama var mı?
9. Uzun vadede enerji tasarrufu sağlıyor mu?
10. Yaptığınız alışveriş nasıl bir üretimi destekliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın