article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Alışveriş Sepetinizi Doldurmadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 10 Kritik Soru

etiket Alışveriş Sepetinizi Doldurmadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 10 Kritik Soru

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alışveriş yaparken sadece fiyatına odaklanıyorsanız aslında doğru yapmıyorsunuz. Çünkü satın aldığımız her üründe çevreyi de düşünmemiz gerekiyor. Aldığınız her ürün size gelene kadar uzun yollardan geçiyor. Bu uzun yolculuk sonunda çevreye de çok zarar veriliyor maalesef. Peki bunu engellemek için alışveriş yaparken neye dikkat etmelisiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Buna ihtiyacım var mı?

Bir ürünü satın alacağınız zaman ilk sormanız gereken soru bu aslında. Alacağınız yeni ürüne gerçekten ihtiyacınız var mı yoksa sadece istediğiniz için mi alıyorsunuz. Bu soruyu kendinize sorduğunuzda gereksiz ürün almayacaksınız. Dolayısıyla da çevreye verilen bu zararın önüne geçmek için adım atmış olacaksınız.

2. Bu ürünü ne kadar süre kullanabilirim?

En önemli sorulardan biri de bu. Aldığınız ürünü bir yıldan az kullanacaksanız aslında hem bütçenize hem çevreye zarar vermiş oluyorsunuz. Bu şekilde alıp kullanmadığınız ürünleri atıp yeni ürünler alıyorsunuz. Bu da sonsuz bir üretim döngüsü demek aslında. Yani daha fazla enerji tüketimine neden olmuş oluyorsunuz. O yüzden ürün seçerken uzun süreli kullanabileceğiniz ürünleri tercih etmelisiniz.

3. Bu ürün bozulursa tamir edilebilir mi?

Aldığınız ürün tamir edilmeyecek bir ürünse bozulduğunda atık haline geliyor. Yani kullanım ömrü kısa olan ve tamir edilmeyen bir ürün aldığınızda atık üretmiş oluyorsunuz. Bunun yerine tamir edilebilen bir ürün aldığınızda ise yeni ürün üretimine katkı sağlamamış oluyorsunuz. Yani enerji tüketimini azaltmış oluyorsunuz.

4. Geri dönüştürülebilen malzemeden mi üretilmiş?

Alacağınız ürünle ilgili bakmanız gerekenlerden biri de geri dönüştürülen malzemeden mi üretildiği. Geri dönüştürülen malzemeyle yapılan ürünler daha az enerji tüketilmesine neden oluyor elbette. Hurdaların yeniden kullanılması çevre için yapacağınız en güzel şeylerden biri yani!

5. Ürün kullanıldıktan sonra tekrar dönüştürülebilecek mi?

Ürünü kullandıktan sonra bir işe yaramadan çöp olacaksa doğaya zarar veren bir ürün alıyorsunuz demektir. Ama kullandığınız ürün tekrar dönüştürülerek yeni bir üretime katkı sağlayacaksa o zaman daha az enerji tüketilmesine yardımcı oluyorsunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Üretimi yapan firma şeffaf bilgi veriyor mu?

Alacağınız ürünü üreten firmayla ilgili bilgilere de erişmek önemli aslında. Firmanın ortaya çıkardığı ürünle ilgili verdiği bilgilere de bakmak gerekiyor. Şirket üretim süreciyle ilgili şeffaf bilgiler paylaşıyorsa o zaman enerji kullanımını rahatça öğrenebiliyorsunuz.

7. Ürün yenilenebilir enerji kullanılarak mı üretiliyor?

Bir ürün almaya karar verdiğinizde aslında bakmanız gerekenlerden biri de bu. İklim krizinin en büyük nedeni fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin kullanılması. O yüzden bilinçli alışveriş yapmak istiyorsanız üreticinin nasıl bir enerji kullandığını da öğrenmelisiniz.

8. Gereksiz ambalajlama var mı?

Fazla ambalaj demek daha fazla üretim ve daha fazla atık demek. Dolayısıyla daha fazla enerji kullanılması demek. O yüzden aldığınız üründe fazla ve gereksiz ambalajlama varsa o üründen kaçmakta fayda var diyebiliriz.

9. Uzun vadede enerji tasarrufu sağlıyor mu?

Alışverişi sadece bugünlük düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü yaptığınız her alışveriş aslında yıllarca sürecek enerji tüketimini etkiliyor. Alacağınız her ürünün uzun vadede tüketeceği enerjiyi düşünmelisiniz. O yüzden enerji tasarruflu ürünleri seçmenizde fayda var.

10. Yaptığınız alışveriş nasıl bir üretimi destekliyor?

Aldığınız her ürün aslında bir üretim anlayışını destekliyor. Yani bir tercih yapıyorsunuz aslında. İklim krizinin gündemde olduğu bu son zamanlarda yaptığınız her alışveriş ile hangi tarafa destek olacağınızı da belirliyorsunuz. O yüzden yapacağınız alışverişlerde yenilenebilir enerji kullanan ve sürdürülebilirliğe önem veren firmaları seçmeniz çok daha iyi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın