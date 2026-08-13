Alışveriş Sepetinizi Doldurmadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 10 Kritik Soru

En önemli sorulardan biri de bu. Aldığınız ürünü bir yıldan az kullanacaksanız aslında hem bütçenize hem çevreye zarar vermiş oluyorsunuz. Bu şekilde alıp kullanmadığınız ürünleri atıp yeni ürünler alıyorsunuz. Bu da sonsuz bir üretim döngüsü demek aslında. Yani daha fazla enerji tüketimine neden olmuş oluyorsunuz. O yüzden ürün seçerken uzun süreli kullanabileceğiniz ürünleri tercih etmelisiniz.