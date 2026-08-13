Japon Pirinç Piyasası Nasıl Vadeli İşlemlerin Ortaya Çıkmasına Yol Açtı? Ekonomik Tarihteki Yeri Ne?

Tahmin edeceğiniz üzere, tonlarca pirinci sürekli bir yerden başka bir yere taşımak oldukça zordu. Bunun yerine depoya bırakılan pirinç için bir belge veriliyordu. O belgeyi elinde tutan kişi, istediği zaman gidip pirincini alabiliyordu. İnsanlar da zamanla pirincin kendisini değil, bu belgeleri alıp satmaya başladı. Böylece ticaret çok daha hızlı ilerledi. Aslında bugün dijital ortamda yapılan birçok işlemin ilk mantığı da o yıllarda ortaya çıkmış oldu.