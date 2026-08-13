Japon Pirinç Piyasası Nasıl Vadeli İşlemlerin Ortaya Çıkmasına Yol Açtı? Ekonomik Tarihteki Yeri Ne?
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Bugün dünyanın neredeyse her yerinde kullanılan vadeli işlem sistemi aslında yüzlerce yıl önce Japonya'da ortaya çıktı. Üstelik bunun arkasında hisse senetleri ya da bankalar değil, bildiğimiz pirinç vardı. O dönem Japonya'da pirinç sadece sofralarda değil, ekonominin merkezinde de yer alıyordu. Peki pirinç ticareti nasıl oldu da bugün kullandığımız finans sistemini etkileyecek kadar önemli hale geldi? Gel, adım adım bakalım. 👇
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Nedir bu Japon pirinç piyasası?
Pirinç ticaretinin merkezi ise Osaka'ydı.
Bir süre sonra insanlar pirinci taşımak yerine belgeleri alıp satmaya başladı.
Sonra ilginç bir fikir ortaya çıktı ve henüz ortada olmayan pirinç satılmaya başlandı.
Bu sistem herkes için işleri biraz daha kolaylaştırdı.
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Devlet de bu ticareti resmi olarak destekledi.
Dünyadaki birçok borsa bu sistemden ilham aldı.
Kısacası, modern finansın temellerinden biri pirinç sayesinde atıldı.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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