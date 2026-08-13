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Yapay Zeka Rakibim Değil, Silahım: Girişimci Bu Dönemi Nasıl Okumalı?

etiket Yapay Zeka Rakibim Değil, Silahım: Girişimci Bu Dönemi Nasıl Okumalı?

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
13.08.2026 - 16:51
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Dr. Mustafa Çağa

Genel Müdür, Setaş Global Makine | Girişimcilik Araştırmacısı

Geçen ay bir girişimciler toplantısındaydım. Biri söz alıp şöyle dedi: 'Artık ne yapsam yapay zeka yapıyor. Ben ne yapacağım?' Salonda başlar sallandı. Anlaşılır bir korku. Ama yanlış soru.

Doğru soru şu: 'Yapay zekayı kullananlar ile kullanmayanlar arasındaki fark ne olacak?' O soruyu sorunca tablo değişiyor.

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Bir Devrim Değil, Bir Araç

Bir Devrim Değil, Bir Araç

Yapay zeka, tarihte gördüğümüz büyük teknolojik dönüşümlerin içinde. Matbaa kâtipliği bitirdi ama gazetecilik doğdu. Elektrik mum fabrikalarını kapattı ama yeni bir sanayi yarattı. İnternet perakendeyi sarstı ama e-ticaret girişimciliği patladı. Her teknolojik sıçramada bazı işler yok oldu, bazıları doğdu. Yok olanlar genellikle tekrarlayan, kurallı, tahmin edilebilir işlerdi. Doğanlar ise yeni teknoloji üzerine kurulmuş, insan yaratıcılığına alan açan işler.

Yapay zeka da aynı döngüde. 'Öldürme' fazındayız şu an. Ama doğurma fazı çok daha büyük olacak.

Türkiye'de Ekosistem Hızla Olgunlaşıyor

Türkiye'de Ekosistem Hızla Olgunlaşıyor

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin verilerine göre Nisan 2026 itibarıyla ülkemizde 482 yapay zeka girişimi faaliyet gösteriyor. 2017'de bu sayı sadece 24'tü. Dokuz yılda yirmi kat büyüme. Daha da dikkat çekici olan şu: yeni girişimlerin her üçünden biri artık 'Agentic AI' alanında, yani basit soru-cevap sistemleri değil, karmaşık görevleri anlayan, karar alan, süreci başından sonuna yürüten yapılar. Bu olgunlaşma işareti.

Bu girişimlerin kurucuları çoğunlukla 25-35 yaş aralığında. Yazılım bilgisi olanlar da var, olmayanlar da. Ortak nokta şu: doğru soruyu soruyorlar. 'Bu teknolojiyi nasıl kullanırım?' değil, 'Hangi problemi çözmek istiyorum, yapay zeka bunu daha hızlı, daha ucuz ya da daha iyi yapmama yardım edebilir mi?'

Yapay Zekanın Yapamadıkları

Yapay Zekanın Yapamadıkları

Girişimcinin korkusunu anlıyorum ama şunu da görmeliyiz: yapay zekanın gerçek sınırları var. Veri işler, örüntü bulur, hızlı üretir. Ama müşterinin gözüne bakıp güven veremez. Yerel bağlamı, kültürel nüansı, ilişkinin dokusunu anlayamaz. Bir müşteriyle yıllar içinde kurulmuş güveni taklit edemez.

Türkiye'de iş yapmanın büyük bölümü hâlâ bu unsurlara dayanıyor. 'Sen bu işi anlayan adamsın' algısı. Telefonda çözülemeyen sorunun yüz yüze çözülmesi. Kriz anında aranan isim olmak. Bunları yapay zeka yapamaz. Yapay zekayı kullanan girişimci hem operasyonel hızını artırır hem de bu insan tarafını daha güçlü tutar.

Rakibiniz yapay zeka değil. Yapay zekayı sizden daha iyi kullanan diğer girişimci.

En Sık Yapılan Hata

En Sık Yapılan Hata

Araç olmaktan çıkıp amaç haline getirmek. 'Yapay zeka kullanan bir şirket kuracağım' diye yola çıkmak. Bu yanlış başlangıç noktası.

Teknoloji ararsanız teknoloji bulursunuz. Müşteri ararsanız müşteri bulursunuz. İkincisi çok daha değerli. Hangi insanın hangi problemini çözüyorsunuz? O sorunun cevabı nettir ve ikna edicidir. Yapay zekayı bu cevabın etrafında araçsallaştırdığınızda güçlü bir kombinasyon ortaya çıkar.

Başlamak İçin Büyük Bir Adım Gerekmez

Başlamak İçin Büyük Bir Adım Gerekmez

Yapay zekayı işine dahil etmemenin en yaygın gerekçesi: 'Ben teknik değilim, benim için değil.' Bu gerekçe artık geçersiz. Araçlar o kadar erişilebilir hale geldi ki yazılım bilmeksizin çok şey yapılabiliyor. Müşteri e-postalarını tasnif etmek, tekliflerinizi hazırlamak, toplantı notlarını düzenlemek, sosyal medya içerikleri üretmek, pazar araştırması yapmak. Bunların hepsi bugün yapay zeka araçlarıyla kolayca yapılıyor.

Bugün bir saatini al. En sık yaptığın tekrarlayan işi yapay zekaya anlat ve yardım iste. Sadece bir saatlik deney. Ne yapabileceğini ne yapamayacağını ancak deneyerek anlarsın. Kullanmadan karar verme.

Kullananlar önde olacak. Kullanmayanlar hâlâ 'acaba mı kullansak' diye düşünürken geride kalacak.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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