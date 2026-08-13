Yapay Zeka Rakibim Değil, Silahım: Girişimci Bu Dönemi Nasıl Okumalı?
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Dr. Mustafa Çağa
Genel Müdür, Setaş Global Makine | Girişimcilik Araştırmacısı
Geçen ay bir girişimciler toplantısındaydım. Biri söz alıp şöyle dedi: 'Artık ne yapsam yapay zeka yapıyor. Ben ne yapacağım?' Salonda başlar sallandı. Anlaşılır bir korku. Ama yanlış soru.
Doğru soru şu: 'Yapay zekayı kullananlar ile kullanmayanlar arasındaki fark ne olacak?' O soruyu sorunca tablo değişiyor.
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