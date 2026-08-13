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Murat Dalkılıç'tan Oyunculuk Sürprizi: Exxen'in Sevilen Dizisine Konuk Olacak!

Murat Dalkılıç'tan Oyunculuk Sürprizi: Exxen'in Sevilen Dizisine Konuk Olacak!

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
13.08.2026 - 16:51 Son Güncelleme: 13.08.2026 - 16:55
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Yıllardır hit şarkıları ve sahne performanslarıyla karşımıza çıkan Murat Dalkılıç'tan bu kez ters köşe bir haber geldi! Son dönemde müzik çalışmalarına ağırlık veren ünlü isim, uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Üstelik Dalkılıç'ın yolu bu kez ikinci sezonuyla dönmeye hazırlanan sevilen bir komedi dizisine düştü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yıllardır hit şarkılarıyla karşımıza çıkan Murat Dalkılıç, bu kez mikrofonu bir kenara bırakıp kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor!

Yıllardır hit şarkılarıyla karşımıza çıkan Murat Dalkılıç, bu kez mikrofonu bir kenara bırakıp kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor!

Türk pop müziğinin 2000'lerin sonlarından bu yana hayatımızda olan isimlerinden Murat Dalkılıç'ı bugüne kadar en çok şarkıları, sahne performansları ve dillerden düşmeyen hitleriyle konuştuk. “Kasaba” ile yaptığı çıkışın ardından “Bir Güzellik Yap”, “Derine” ve “Kırk Yılda Bir Gibisin” gibi pek çok şarkıyla pop müziğin kalıcı isimlerinden biri olmayı başaran Dalkılıç, yıllar içerisinde müzik dışındaki projelerde de kendisini göstermişti.

Kamera karşısına geçmeye de yabancı olmayan ünlü şarkıcı, daha önce Sil Baştan dizisinde rol almış; Dünya Hali ve Bizans Oyunları gibi sinema projelerinde de oyunculuğunu göstermişti. Yani Dalkılıç için set ortamı tamamen yabancı bir dünya değil.

Son dönemde ağırlıklı olarak müzik çalışmaları ve sahneleriyle karşımıza çıkan Murat Dalkılıç'tan bu kez oyunculuk tarafını yeniden hatırlatacak sürpriz bir haber geldi.

Ünlü şarkıcının yeni adresi, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Exxen dizisi Karma oldu!

İlk sezonuyla Exxen izleyicisinin karşısına çıkan komedi dizisi “Karma”, ikinci sezonunda sürpriz konuklarıyla işleri biraz daha renklendirmeye hazırlanıyordu.

İlk sezonuyla Exxen izleyicisinin karşısına çıkan komedi dizisi “Karma”, ikinci sezonunda sürpriz konuklarıyla işleri biraz daha renklendirmeye hazırlanıyordu.

PPH Yapım imzası taşıyan ve yapımcılığını Hitay Öztürk'ün üstlendiği Karma, yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul'un oturduğu dizinin senaryosunu ise Serkan Dağlı ve Muammer Tali kaleme alıyor.

İkinci sezonda dizinin dikkat çeken taraflarından biri de her bölüm hikayeye dahil olacak farklı ünlü isimler olacaktı. Karma'nın dünyasına bu sezon yalnızca alıştığımız karakterler değil, bölüm bölüm değişecek sürpriz konukların dahil olacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

O isimlerden birinin Murat Dalkılıç olduğu ortaya çıktı. İşin merak uyandıran tarafı ise Dalkılıç'ın nasıl bir karaktere hayat vereceği. Çünkü bu detay şimdilik sır gibi saklanıyor!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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