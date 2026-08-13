Murat Dalkılıç'tan Oyunculuk Sürprizi: Exxen'in Sevilen Dizisine Konuk Olacak!

Türk pop müziğinin 2000'lerin sonlarından bu yana hayatımızda olan isimlerinden Murat Dalkılıç'ı bugüne kadar en çok şarkıları, sahne performansları ve dillerden düşmeyen hitleriyle konuştuk. “Kasaba” ile yaptığı çıkışın ardından “Bir Güzellik Yap”, “Derine” ve “Kırk Yılda Bir Gibisin” gibi pek çok şarkıyla pop müziğin kalıcı isimlerinden biri olmayı başaran Dalkılıç, yıllar içerisinde müzik dışındaki projelerde de kendisini göstermişti.

Kamera karşısına geçmeye de yabancı olmayan ünlü şarkıcı, daha önce Sil Baştan dizisinde rol almış; Dünya Hali ve Bizans Oyunları gibi sinema projelerinde de oyunculuğunu göstermişti. Yani Dalkılıç için set ortamı tamamen yabancı bir dünya değil.

Son dönemde ağırlıklı olarak müzik çalışmaları ve sahneleriyle karşımıza çıkan Murat Dalkılıç'tan bu kez oyunculuk tarafını yeniden hatırlatacak sürpriz bir haber geldi.

Ünlü şarkıcının yeni adresi, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Exxen dizisi Karma oldu!