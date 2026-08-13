Murat Dalkılıç'tan Oyunculuk Sürprizi: Exxen'in Sevilen Dizisine Konuk Olacak!
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Yıllardır hit şarkıları ve sahne performanslarıyla karşımıza çıkan Murat Dalkılıç'tan bu kez ters köşe bir haber geldi! Son dönemde müzik çalışmalarına ağırlık veren ünlü isim, uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Üstelik Dalkılıç'ın yolu bu kez ikinci sezonuyla dönmeye hazırlanan sevilen bir komedi dizisine düştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yıllardır hit şarkılarıyla karşımıza çıkan Murat Dalkılıç, bu kez mikrofonu bir kenara bırakıp kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor!
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İlk sezonuyla Exxen izleyicisinin karşısına çıkan komedi dizisi “Karma”, ikinci sezonunda sürpriz konuklarıyla işleri biraz daha renklendirmeye hazırlanıyordu.
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