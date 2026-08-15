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Silinmeden Yetişin: 10-15 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 10-15 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2026 - 14:47
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Alina Boz

Alina Boz

2023 yılında Umut Evirgen’le nikah masasına oturan Alina Boz’dan geçtiğimiz günlerde bebek müjdesi gelmişti. İlk kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncunun bir kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Boz, büyüyen karnıyla verdiği yeni pozu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gizem Karaca

Gizem Karaca

Geçtiğimiz yıl anne olan Gizem Karaca, doğum sonrası aldığı kiloları vermek için spora devam ediyor. Spor salonundan ter içinde kaldığı anları paylaşan Karaca, kilo vermenin zorluğuna isyan ederek “Neden kilo almak bu kadar kolay?” diye sitem etti.

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör

Son dönemde verdiği kilolar ve kaslı görünümüyle dikkat çeken Doğukan Güngör, sporu bir adım ileri taşıdı. Yeni sezon öncesi form tutmaya devam eden Güngör, bu kez boks eldivenlerini takıp antrenmana çıktı.

İbrahim Kutluay

İbrahim Kutluay

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kendisi gibi basketbolu seçen oğlu Ömer Kutluay’la tatilde de sporu ihmal etmedi. Baba-oğul salon yerine denizi tercih ederek suyun içinde birlikte antrenman yaptı.

Miraç Daner

Miraç Daner

Uzun süredir iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Miray Daner’den romantik paylaşım geldi. Daner, sevgilisinin doğum gününü birlikte çıktıkları tatilden siyah-beyaz karelerle kutlayıp “Happy birthday, my love” notunu düştü.

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Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel’in gününe sevimli bir yol arkadaşı damga vurdu. Arabada karşılaştığı köpekle önce öpücüklü ardından bol gülümsemeli pozlar veren Erçel, o anları “Günün şanslısı ❤️” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ece Erken

Ece Erken

Bir döneme damga vuran Lise Defteri dizisinin iki yıldızı Ece Erken ve Emre Altuğ tam 23 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Çeşme’de buluşan ikiliden Ece Erken, 2003 yılında çekilen eski bir karelerini paylaşarak takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Ata Yaşat

Ata Yaşat

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17'de Teoman ve Deniz karakterlerine hayat veren Ata Yaşat ile Helin Elveren, bu kez set dışında verdikleri eğlenceli pozlarla gündeme geldi. Birlikte spor yapan ikiliden Ata Yaşat, aynadan çekilen karelerini “Spora başlattım” notuyla paylaşırken Helin Elveren de arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İkilinin karşılıklı paylaşımları ve tatlı didişmeleri kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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