“Akıl, Çıktığı Kaynağı Yedi.” Odyssey Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

İnsan aklının sınırları ve o sınırlar aşıldığında ödenen bedel. Oppenheimer’da bilim, The Odyssey’de ise kurnazlık ve gurur üzerinden aynı soruyla karşılaşıyoruz: İnsan, kontrol edemeyeceği bir gücü uyandırdığında gerçekten kazanmış sayılır mı?

Bu sorunun cevabını belirleyen ise akıl değil, ahlak oluyor. Çünkü akıl bize neyi yapabileceğimizi söyler; ahlak ise onu yapıp yapmamamız gerektiğini. Nolan, geçmişle bugün arasında kurduğu çarpıcı paralelliklerle bu sorgulamayı daha da derinleştiriyor. Erkeklerin iktidara, yemeğe ve kadınlara düşkünlüğüne yapılan vurgu; “barbar” olarak nitelendirilen deniz kavimleri hakkında Odysseus’un Penelope’ye yönelttiği o soru ve film boyunca değişen bakış açıları, insanı rahatsız edici bir ihtimalle baş başa bırakıyor:

Ya barbar olarak gördüklerimiz aslında bizsek?