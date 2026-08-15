“Akıl, Çıktığı Kaynağı Yedi.” Odyssey Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
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The Odyssey’yi hikâyeye dair çok az şey bilerek izledim. Belki de bu yüzden Odysseus’un yolculuğu benim için daha gizemli, daha tekinsiz ve daha büyüleyiciydi. Film, görsel anlamda tam bir şölen. Ancak bütün o denizlerin, savaşların ve mitolojik ihtişamın altında son derece insani bir hikâye yatıyor: Aklıyla dünyaya meydan okuyan insanın, sonunda yine kendi aklının doğurduğu sonuçlarla yüzleşmesi. Bu yönüyle film bana Oppenheimer’ı hatırlattı. Biri zekâsıyla atomun gücünü açığa çıkardı, diğeri zekâsıyla tanrılara ve kadere kafa tuttu. İkisinin de en büyük gücü akıllarıydı; fakat onları felakete sürükleyen de aynı güç oldu.
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Nolan’ın asıl ilgilendiği mesele belki de tam olarak bu.
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Kendi çıkarları uğruna masum insanları öldüren büyük devletler, şiddeti medeniyet adına meşrulaştıran güçler ve başkasının yurdunu yakarken kendisini kahraman ilan edenler…
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