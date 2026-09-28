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Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Fiyatlar Üzerinden Anlatan Kullanıcılar

Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Fiyatlar Üzerinden Anlatan Kullanıcılar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.09.2026 - 11:41
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Bir X kullanıcısının attığı tek cümlelik soru, timeline'da yaşını ele veren bir nesil hafızası yarışmasına dönüştü. Çağatay Akat, küçükken döner ekmeğe 5,5 lira verdiğini söyleyip takipçilerine 'ne kadar yaşlısınız' diye sorunca, binlerce kullanıcı kendi çocukluk fiyatlarını ve dönemin ayrıntılarını paylaşarak yanıt verdi. Kimi döner-ayran menüsünün kaç kuruşa geldiğini hatırladı, kimi ilk e-posta adresinin hotmail olduğunu itiraf etti, kimi akbile bastığı tek lirayı ya da biriktirdiği taso koleksiyonunu anlattı, kimi de babasından beş lira yüzünden yediği dayağı unutmadığını yazdı. Fiyat etiketleriyle başlayan tartışma kısa sürede sms'le tweet atılan, körüklü otobüslere binilen bir döneme; yani bambaşka bir Türkiye'ye açılan bir kapıya dönüştü.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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İlk e-posta adresi hotmail olanlar da kendini belli etti

İlk e-posta adresi hotmail olanlar da kendini belli etti
twitter.com

Soruyu soran da genç ilan edilmekten kurtulamadı

Soruyu soran da genç ilan edilmekten kurtulamadı
twitter.com

Lise yıllarında akbile tek lira basanlar da çıktı

Lise yıllarında akbile tek lira basanlar da çıktı
twitter.com

SMS'le tweet atılan, körüklü otobüse binilen bir dönemden bahsedildi

SMS'le tweet atılan, körüklü otobüse binilen bir dönemden bahsedildi
twitter.com
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Beş lirayı kaybedince babasından yediği dayağı unutmayan da vardı

Beş lirayı kaybedince babasından yediği dayağı unutmayan da vardı
twitter.com

Cipsten çıkan tasolarını mahallenin haylazına kaptıran da unutmadı

Cipsten çıkan tasolarını mahallenin haylazına kaptıran da unutmadı
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ATM'den 10 lira çekilebilen günler de anlatıldı

ATM'den 10 lira çekilebilen günler de anlatıldı
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Eskiden iki ayran birden söyleyebilenler de söze karıştı

Eskiden iki ayran birden söyleyebilenler de söze karıştı
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Marmaray'dan önceki 1 liralık döner molası bir klip çekimiyle birlikte hatırlandı

Marmaray'dan önceki 1 liralık döner molası bir klip çekimiyle birlikte hatırlandı
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Kakaolu kekin 15, ice tea'nin 35 kuruş olduğu günlere "komik rakamlar" dendi

Kakaolu kekin 15, ice tea'nin 35 kuruş olduğu günlere "komik rakamlar" dendi
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Ekmeğin 25 kuruş olduğu zamanları anımsayanlar da az değildi

Ekmeğin 25 kuruş olduğu zamanları anımsayanlar da az değildi
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5 liraya taksiyle dersaneye gidilen günler özlemle anıldı

5 liraya taksiyle dersaneye gidilen günler özlemle anıldı
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Bugünün fiyatlarını ileride nostalji diye anlatacak olanlar da oldu

Bugünün fiyatlarını ileride nostalji diye anlatacak olanlar da oldu
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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