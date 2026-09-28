Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Fiyatlar Üzerinden Anlatan Kullanıcılar

Bir X kullanıcısının attığı tek cümlelik soru, timeline'da yaşını ele veren bir nesil hafızası yarışmasına dönüştü. Çağatay Akat, küçükken döner ekmeğe 5,5 lira verdiğini söyleyip takipçilerine 'ne kadar yaşlısınız' diye sorunca, binlerce kullanıcı kendi çocukluk fiyatlarını ve dönemin ayrıntılarını paylaşarak yanıt verdi. Kimi döner-ayran menüsünün kaç kuruşa geldiğini hatırladı, kimi ilk e-posta adresinin hotmail olduğunu itiraf etti, kimi akbile bastığı tek lirayı ya da biriktirdiği taso koleksiyonunu anlattı, kimi de babasından beş lira yüzünden yediği dayağı unutmadığını yazdı. Fiyat etiketleriyle başlayan tartışma kısa sürede sms'le tweet atılan, körüklü otobüslere binilen bir döneme; yani bambaşka bir Türkiye'ye açılan bir kapıya dönüştü.