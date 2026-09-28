Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Fiyatlar Üzerinden Anlatan Kullanıcılar
Bir X kullanıcısının attığı tek cümlelik soru, timeline'da yaşını ele veren bir nesil hafızası yarışmasına dönüştü. Çağatay Akat, küçükken döner ekmeğe 5,5 lira verdiğini söyleyip takipçilerine 'ne kadar yaşlısınız' diye sorunca, binlerce kullanıcı kendi çocukluk fiyatlarını ve dönemin ayrıntılarını paylaşarak yanıt verdi. Kimi döner-ayran menüsünün kaç kuruşa geldiğini hatırladı, kimi ilk e-posta adresinin hotmail olduğunu itiraf etti, kimi akbile bastığı tek lirayı ya da biriktirdiği taso koleksiyonunu anlattı, kimi de babasından beş lira yüzünden yediği dayağı unutmadığını yazdı. Fiyat etiketleriyle başlayan tartışma kısa sürede sms'le tweet atılan, körüklü otobüslere binilen bir döneme; yani bambaşka bir Türkiye'ye açılan bir kapıya dönüştü.
İlk paylaşım şöyleydi:
İlk e-posta adresi hotmail olanlar da kendini belli etti
Soruyu soran da genç ilan edilmekten kurtulamadı
Lise yıllarında akbile tek lira basanlar da çıktı
SMS'le tweet atılan, körüklü otobüse binilen bir dönemden bahsedildi
Beş lirayı kaybedince babasından yediği dayağı unutmayan da vardı
Cipsten çıkan tasolarını mahallenin haylazına kaptıran da unutmadı
ATM'den 10 lira çekilebilen günler de anlatıldı
Eskiden iki ayran birden söyleyebilenler de söze karıştı
Marmaray'dan önceki 1 liralık döner molası bir klip çekimiyle birlikte hatırlandı
Kakaolu kekin 15, ice tea'nin 35 kuruş olduğu günlere "komik rakamlar" dendi
Ekmeğin 25 kuruş olduğu zamanları anımsayanlar da az değildi
5 liraya taksiyle dersaneye gidilen günler özlemle anıldı
Bugünün fiyatlarını ileride nostalji diye anlatacak olanlar da oldu
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