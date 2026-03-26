Piyasa Uzmanı Üzeyir Doğan İstanbul'daki Döner Fiyatlarını Eleştirdi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.03.2026 - 12:02

Ekonomi denince akıllara bazı terimler ve rakamlar gelse de hayatın içinden de pek çok örnekle analiz yapmak mümkün. Türkiye'nin önde gelen sermaye piyasası uzmanlarından Üzeyir Doğan ise CNBCe'de konuk olduğu bir yayında Kırşehir ve İstanbul'daki döner fiyatları üzerinden bir yorum paylaştı.

Doğan son zamanlarda şaşıran fiyatlandırma alışkanlıklarını döner üzerinden değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı.

Kırşehir’de şöyle söyleyeyim; tavuk döner çok tüketilen bir şeydir ve güzel de yapılıyor gerçekten. Yani 5 kişi gittiğimizde karnımızı doyurduğumuz, yanımızda içeceklerimiz ile beraber ödediğimiz rakam 750 TL’ydi. Yani ona atıfta bulunmuştum. Yani bunu İstanbul’da açıklayabilmek mümkün değil. Ben bunu geçen günlerde İstanbul’da da bir örnek vermiştim. İstanbul’da bir dönerci, yani benim İstanbul’a 25 yıl önce geldiğim yıllardan beri var olan bir dönerci ve o dönerci eskiden beri pahalı olarak bilinirdi ve diğer dönercilere göre çok üst segmentte anılırdı. İstanbul’un en iyi dönercilerinden biri, isim vermeyeceğim. Geçenlerde gittim, porsiyon 650 TL ve yanında lavaşı, patates kızartması, salatası, soğanı, ne istersen var masanda. Şimdi orası 650 TL’yken, herhangi bir semtinde İstanbul’un o ara sokaklardaki dönercilerin 200-250 TL’den fazlaya o döneri, et döneri satmıyor olması lazım. Ama maalesef ara sokaklara da girsen, işte Levent’i örnek vermiştim, 850 TL’ye, 900 TL’ye porsiyon döner satılıyor. Yani o bahsettiğim dönerci geçmişte örneğin 200 TL’ye sattığında bu bahsettiğim dönerciler 50 TL’ye, 60 TL’ye, 70 TL’ye döner satıyorlardı. 3’te 1 fiyatına döner satılıyordu. Şu anda o bahsettiğim dönercinin 1,5 katına, 2 katına döner satan yerler var. Yani bu açıklanabilir bir tablo değil. Yani bunu fiyatla, maliyetle, herhangi bir şeyle açıklayabilmek mümkün değil. İstanbul’da işin şirazesi fazlasıyla kaçmış durumda. Nasıl düzeltilir onu da bilmiyorum.

Yayının ilgili kesiti şöyle;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
