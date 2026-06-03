Arda Güler’in Orta Sahanın Gerisinden Attığı Gol La Liga’da Yılın Golü Seçildi
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Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in, Elche ağlarına 68 metreden attığı gol İspanya La Liga’da yılın golü seçildi. Arda Güler, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 'Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu' ödülünün de sahibi olmuştu.
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Arda Güler’in attığı harika gol 👇
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La Liga’da sezonun golü seçildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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