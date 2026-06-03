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Arda Güler’in Orta Sahanın Gerisinden Attığı Gol La Liga’da Yılın Golü Seçildi

Arda Güler’in Orta Sahanın Gerisinden Attığı Gol La Liga’da Yılın Golü Seçildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2026 - 23:06
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Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in, Elche ağlarına 68 metreden attığı gol İspanya La Liga’da yılın golü seçildi. Arda Güler, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 'Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu' ödülünün de sahibi olmuştu.

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Arda Güler’in attığı harika gol 👇

La Liga’da sezonun golü seçildi.

La Liga’da sezonun golü seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu' ödülünü kazanan Arda Güler'e bir onur da La Liga'dan geldi.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, sezonun en iyi golü seçildi.

21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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