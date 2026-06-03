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2026 Dünya Kupası'nda Tam 289 Oyuncu Doğdukları Ülkelerin Dışında Takımlarda Yer Alacak

2026 Dünya Kupası'nda Tam 289 Oyuncu Doğdukları Ülkelerin Dışında Takımlarda Yer Alacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2026 - 12:39
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Futbol analisti Jaime F. Macías, FIFA'nın 2 Haziran 2026'da açıkladığı 48 takımlık nihai kadroları inceledikten sonra dikkat çekici bir infografik hazırladı. Buna göre, turnuvada yer alacak toplam 289 oyuncu, doğum yerinde değil, başka bir ülkeyi temsil edecek.

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Türkiye gurbetçi yıldızlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye gurbetçi yıldızlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye, infografikte Almanya ve Hollanda doğumlu birkaç önemli oyuncusuyla dikkat çekiyor. Özellikle Salih Özcan, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu gibi yetenekler, çifte vatandaşlık ve aile kökenleri sayesinde Ay-Yıldızlı formayı tercih etti.

Fransa doğumlu 76 oyuncu var.

Fransa doğumlu 76 oyuncu var.

İnfografikte en çarpıcı veri Fransa'dan geliyor. Fransa doğumlu çok sayıda oyuncu, özellikle Afrika ülkelerinin kadrolarında boy gösteriyor. Fransa kendi kadrosunda ise yalnızca 3 yabancı doğumlu oyuncuya yer veriyor.

Curaçao'nun kadrosunu neredeyse tamamı Hollanda doğumlu

Curaçao'nun kadrosunu neredeyse tamamı Hollanda doğumlu

En büyük ihracatçı 76 oyuncu ile Fransa olurken en yüksek ithalatçı ise 26 kişilik kadronun 25'i Hollanda doğumlu olan Curaçao. Sadece 8 takım (Güney Afrika, Suudi Arabistan, Avusturya, Brezilya, Kolombiya, Panama, Çekya, İsveç) tamamen kendi topraklarında doğan oyunculardan kadro kuruluyken Arjantin sadece 2 Fransa ise 3 yabancı doğumlu oyuncuyla dikkat çekiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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