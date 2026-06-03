2026 Dünya Kupası'nda Tam 289 Oyuncu Doğdukları Ülkelerin Dışında Takımlarda Yer Alacak
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Türkiye gurbetçi yıldızlarıyla dikkat çekiyor.
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Fransa doğumlu 76 oyuncu var.
Curaçao'nun kadrosunu neredeyse tamamı Hollanda doğumlu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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