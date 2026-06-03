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Biz Kaldık Kardeş: 2026 Dünya Kupası'ndaki Dört Oyuncu da 2006'dan Beri Aynı Sahnede

Biz Kaldık Kardeş: 2026 Dünya Kupası'ndaki Dört Oyuncu da 2006'dan Beri Aynı Sahnede

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2026 - 16:47
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2006 Almanya Dünya Kupası'nda forma giyen 736 futbolcudan dördünün ortak bir yönü var. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić ve Guillermo Ochoa tam 20 yıldır 2026 bu dev sahnede sahada olacak. Arjantin, Portekiz, Meksika ve Hırvatistan'la pek çok kez sahneye çıkan bu dörtlü şimdiden yaşayan efsaneler arasına girmiş durumda.

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Meksika kalecisi Ochoa adeta kupayla özdeşleşen bir isim.

Meksika kalecisi Ochoa adeta kupayla özdeşleşen bir isim.

Meksikalı kaleci 2006 Dünya Kupası'nda takımın üçüncü kalecisi olarak kadroda yer almıştı. Sonraki turnuvalarda takımın değişilmezi olan Meksikalı kalecinin 2026 akıbeti merak ediliyordu. Takımdaki sakatlıklar nedeniyle son bir dans için kadroda yer aldı.

Son kupayı ülkesine getiren Lionel Messi ise 2006'da parlayacağı kesin olarak görülen genç yıldızlardandı.

Son kupayı ülkesine getiren Lionel Messi ise 2006'da parlayacağı kesin olarak görülen genç yıldızlardandı.

Barcelona'da parlamaya yeni başlamıştı ama Dünya Kupası'nda iki maçta yedek kalırken bir maça ilk 11'de başladı. Turnuvayı 1 gol 1 asistle tamamladı.

Modric ilk milli takım deneyimini Messi'nin takımına karşı yapmıştı.

Modric ilk milli takım deneyimini Messi'nin takımına karşı yapmıştı.

20 yaşındaki Dinamo Zagreb'in umut vadeden yıldızı Dünya Kupası'nda Hırvatistan kadrosundaydı ama çok sınırlı süre aldı. 2 yıl sonra Tottenham'a giden Luka'nın görkemli kariyeri bu kupayla başladı.

Ronaldo o dönemde de Alex Ferguson'ın vazgeçilmezlerindendi.

Ronaldo o dönemde de Alex Ferguson'ın vazgeçilmezlerindendi.

Sporting'den gelerek Real Madrid'e geçen bir diğer kulüp efsanesi David Beckham'ın 7 numaralı formasını teslim alan genç yetenek o turnuvada ülkesiyle yarı finale çıktı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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