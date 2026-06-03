Biz Kaldık Kardeş: 2026 Dünya Kupası'ndaki Dört Oyuncu da 2006'dan Beri Aynı Sahnede
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2006 Almanya Dünya Kupası'nda forma giyen 736 futbolcudan dördünün ortak bir yönü var. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić ve Guillermo Ochoa tam 20 yıldır 2026 bu dev sahnede sahada olacak. Arjantin, Portekiz, Meksika ve Hırvatistan'la pek çok kez sahneye çıkan bu dörtlü şimdiden yaşayan efsaneler arasına girmiş durumda.
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Meksika kalecisi Ochoa adeta kupayla özdeşleşen bir isim.
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Son kupayı ülkesine getiren Lionel Messi ise 2006'da parlayacağı kesin olarak görülen genç yıldızlardandı.
Modric ilk milli takım deneyimini Messi'nin takımına karşı yapmıştı.
Ronaldo o dönemde de Alex Ferguson'ın vazgeçilmezlerindendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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