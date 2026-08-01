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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Sonra AKOM da İstanbul İçin Devreye Girdi

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Sonra AKOM da İstanbul İçin Devreye Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 10:32
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Marmara Bölgesi genelinde yaz sıcakları etkisini hissettirmeye devam ederken, İstanbul Valiliği ve meteoroloji uzmanlarından megakent için peş peşe kritik uyarılar yapıldı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ve AKOM, İstanbul'da etkili olacak kuvvetli fırtına için uyarı paylaştı

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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den İstanbul için fırtına uyarısı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den İstanbul için fırtına uyarısı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, CNN Türk'e İstanbul için hava durumunu paylaştı. İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirten Şen, fırtınanın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağını kaydetti. 

Rüzgarın sürekli aynı hızda esmediğini, hamleli ve dalgalı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Orhan Şen, 'Sürekli 40 kilometre hızla esse bile hamle anlarında 60 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yıkıcı etkiyi oluşturan da bu ani hızlanmalar oluyor' dedi.

Sıcaklık Artacak mı?

Ülke genelinde yağış beklenmediğini kaydeden Orhan Şen, “İstanbul'da olduğu gibi Anadolu'nun neredeyse tamamında yağış yok. Sadece Doğu Karadeniz'de aralıklarla yağış devam ediyor. Bunun dışında sıcaklıklar özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça yüksek. Bunun nedeni Arabistan Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgası” diye konuştu.

İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan geldi.

İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan geldi.

AKOM, İstanbul için şu uyarıyı yaptı:

'İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (40-60km/s) şeklinde esmesi beklenen rüzgarlar nedeniyle hava sıcaklıklarının yeni hafta başına (Pazartesi) kadar 28-30°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.'

İstanbul’da gün gün hava durumu:

  • 2 Ağustos 2026 Pazar: Az bulutlu ve açık

  • 3 Ağustos 2026 Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

  • 4 Ağustos 2026 Salı: Az bulutlu ve açık

  • 5 Ağustos 2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık

  • 6 Ağustos 2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

  • 7 Ağustos 2026 Cuma: Parçalı ve az bulutlu

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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