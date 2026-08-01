Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Sonra AKOM da İstanbul İçin Devreye Girdi

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, CNN Türk'e İstanbul için hava durumunu paylaştı. İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkisini sürdüreceğini belirten Şen, fırtınanın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağını kaydetti.

Rüzgarın sürekli aynı hızda esmediğini, hamleli ve dalgalı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Orhan Şen, 'Sürekli 40 kilometre hızla esse bile hamle anlarında 60 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yıkıcı etkiyi oluşturan da bu ani hızlanmalar oluyor' dedi.

Sıcaklık Artacak mı?

Ülke genelinde yağış beklenmediğini kaydeden Orhan Şen, “İstanbul'da olduğu gibi Anadolu'nun neredeyse tamamında yağış yok. Sadece Doğu Karadeniz'de aralıklarla yağış devam ediyor. Bunun dışında sıcaklıklar özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oldukça yüksek. Bunun nedeni Arabistan Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava dalgası” diye konuştu.