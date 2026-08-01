Bu Sandalyeye Balyoz Bile İşlemiyor: Üstüne 2.5 Tonluk Minibüs Koydu, Kırabilene Ödül Verecek

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Ankara'da mobilyacılık yapan Mesut Karslı, gürgen ağacı ve gemi tutkalıyla ürettiği sandalyelerin sağlamlığını 2,5 tonluk minibüsü taşıtarak test etti. Karslı, “Sandalyelerimizin demir iskeletlerinde de daha kalın demirler kullanarak, 500 ile 600 kilograma kadar taşıma garantisi verdiğimiz bir sandalye ortaya çıkartıyoruz' dedi.
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Sandalyesinin sağlamlığını test etmek için 2.5 tonluk minibüs yerleştirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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