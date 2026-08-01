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Bu Sandalyeye Balyoz Bile İşlemiyor: Üstüne 2.5 Tonluk Minibüs Koydu, Kırabilene Ödül Verecek

Bu Sandalyeye Balyoz Bile İşlemiyor: Üstüne 2.5 Tonluk Minibüs Koydu, Kırabilene Ödül Verecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 09:20

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Ankara'da mobilyacılık yapan Mesut Karslı, gürgen ağacı ve gemi tutkalıyla ürettiği sandalyelerin sağlamlığını 2,5 tonluk minibüsü taşıtarak test etti. Karslı, “Sandalyelerimizin demir iskeletlerinde de daha kalın demirler kullanarak, 500 ile 600 kilograma kadar taşıma garantisi verdiğimiz bir sandalye ortaya çıkartıyoruz' dedi.

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Sandalyesinin sağlamlığını test etmek için 2.5 tonluk minibüs yerleştirdi.

Sandalyesinin sağlamlığını test etmek için 2.5 tonluk minibüs yerleştirdi.

Mesut Karslı isimli bir üretici sosyal medyada ilginç deneye imza attı. Ürettiği masa ve sandalyelere uyguladığı sağlamlık testleriyle gündeme gelen Karslı,  sandalyesini kırmayı başaran kişiye 10 bin lira ödül vereceğini söyledi. Karslı, sandalyelerinin dayanıklılığını göstermek için yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki minibüsü vinç yardımıyla sandalyelerin üzerine yerleştirerek aracı taşıdı.

Karslı, şunları söyledi:

“İnsanlar kötü ürünleri alıp 3 ay sonra yenisini almak zorunda kalıyorlar. Bizler de bir kere yapalım, en iyi hizmeti insanlara sunalım istiyoruz. İnsanlar artık ürünü evine aldıktan sonra bir daha masa, sandalye konusunun evde konuşulmasın istiyoruz. Sandalyemi 500 ile 600 kilogram taşıyacak kalitede üretiyorum. Benim için ham maddenin çok pahalı olması önemli değil. Ben ürünü hem kaliteli üretmeye çalışıyorum hem de uyguna vermeye çalışıyorum. Araç yaklaşık 2,5 tonluk. Bir sandalyenin üzerine 500 ile 600 kilogram baskı var ve kırılmıyor. İnsanın oturup kalkmasıyla kırılacak bir malzeme değil.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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