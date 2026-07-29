Türkiye'de Yaşamaya Başlayan Rus Kadın 1 Ay İçinde Saçlarında Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Coğrafya değişikliği, vücudumuzda ve dış görünüşümüzde tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir değişime sebep oluyor. Bir ülkeden başka bir ülkeye taşındığınızda ya da sadece birkaç haftalığına farklı bir iklime seyahat ettiğinizde bile cildinizden saçınıza kadar her şey bu yeni çevreye adapte olmaya çalışıyor. Güneş ışığının açısı, havadaki nem oranı, rüzgarın sertliği ve elbette duş aldığınız şebeke suyunun mineralleri vücudun dış bariyeri üzerinde anında etkisini gösteriyor. Özellikle saçlar, iklim ve çevre değişikliklerine karşı en hassas reaksiyonu veren unsurların başında geliyor.

Türkiye'de bir ay yaşadıktan sonra saçlarında meydana gelen değişimi paylaşan bir Rus kadının gönderisi sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim topladı. Genç kadının Rusya'daki saç yapısı ile Türkiye'de geçirdiği bir aylık sürecin ardından saçlarının ulaştığı form arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

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