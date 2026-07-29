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Türkiye'de Yaşamaya Başlayan Rus Kadın 1 Ay İçinde Saçlarında Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Türkiye'de Yaşamaya Başlayan Rus Kadın 1 Ay İçinde Saçlarında Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 13:28

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Coğrafya değişikliği, vücudumuzda ve dış görünüşümüzde tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir değişime sebep oluyor. Bir ülkeden başka bir ülkeye taşındığınızda ya da sadece birkaç haftalığına farklı bir iklime seyahat ettiğinizde bile cildinizden saçınıza kadar her şey bu yeni çevreye adapte olmaya çalışıyor. Güneş ışığının açısı, havadaki nem oranı, rüzgarın sertliği ve elbette duş aldığınız şebeke suyunun mineralleri vücudun dış bariyeri üzerinde anında etkisini gösteriyor. Özellikle saçlar, iklim ve çevre değişikliklerine karşı en hassas reaksiyonu veren unsurların başında geliyor.

Türkiye'de bir ay yaşadıktan sonra saçlarında meydana gelen değişimi paylaşan bir Rus kadının gönderisi sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim topladı. Genç kadının Rusya'daki saç yapısı ile Türkiye'de geçirdiği bir aylık sürecin ardından saçlarının ulaştığı form arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

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Coğrafya değişikliği nasıl bu kadar hızlı etkiliyor?

Coğrafya değişikliği nasıl bu kadar hızlı etkiliyor?

Farklı bir ülkeye yerleştiğinizde ya da uzun süreli seyahat ettiğinizde saçlarınızın dokusunda, parlaklığında veya hacminde ani bir değişim fark etmeniz oldukça doğal. Bu durumun arkasında yatan temel etkenlerin başında şebeke suyunun sertlik derecesi geliyor. Rusya gibi iklimi daha soğuk olan ülkelerde suyun kireç ve mineral dengesi ile Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerdeki su bileşimi oldukça farklı. Kireçli veya sert sular saç tellerine tutunarak saçın matlaşmasına, kurumasına ya da aksine farklı bir hacim kazanarak şekil değiştirmesine yol açabilir.

Bir diğer kritik faktör ise nem ve sıcaklık dengesi. Rusya'nın karlı ve kuru soğuk havasından Türkiye'nin nemli ve güneşli atmosferine geçiş yapıldığında, saç telleri havadaki nemi emerek yapısını değiştirir. Düz veya hafif dalgalı saçların nemli iklimlerde kabarması, dalgalarının belirginleşmesi ya da daha yumuşak bir dokuya kavuşması son derece yaygın bir biyolojik tepkidir. Ayrıca güneş ışığına daha fazla maruz kalmak da saç pigmentlerinde hafif açılmalara ve saçın doğal nem oranının yeniden şekillenmesine neden olur. Dolayısıyla coğrafya değişimi, sadece bir ortam değişikliği değil, saç bakım rutininizden saçınızın doğal formuna kadar her şeyi baştan aşağı etkileyen doğal bir süreçtir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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