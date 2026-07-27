Bir Kuaför Hacim İpuçları ve Kesim Hileleriyle Yüzü Daha İnce Gösteren Saç Kesimlerini Paylaştı

Saç kesimi ve şekillendirmesi, yüz oranlarını ve illüzyonunu doğrudan etkileyen en güçlü stil unsurlarından biridir. Yanlış bir boy seçimi veya orantısız dağıtılmış hacim, yüzü olduğundan daha geniş veya yuvarlak gösterebilir. Doğru açılarla verilen katlar ve doğru nokta vurguları ise yüz hatlarını anında daha keskin, uzun ve zayıf algılatır. İster yuvarlak ister köşeli yüz hatlarına sahip olun, saçın yarattığı geometrik denge sayesinde aynaya her baktığınızda çok daha fit bir siluet yakalamanız mümkün.
Kuaför Çağrı Saçlı, saç kesiminde ufak değişikliklerle yüzü dikeyde daha ince göstermenin temel kurallarını paylaştı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Saçlı doğru boy tercihi, hacim yönetimi ve kakül oranlarıyla yüzü anında daha zarif göstermenin 3 altın kuralını sıraladı.
Peki neymiş bu yüzü zayıf gösteren saç modelleri?
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