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Bir Kuaför Hacim İpuçları ve Kesim Hileleriyle Yüzü Daha İnce Gösteren Saç Kesimlerini Paylaştı

Bir Kuaför Hacim İpuçları ve Kesim Hileleriyle Yüzü Daha İnce Gösteren Saç Kesimlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 10:07

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Saç kesimi ve şekillendirmesi, yüz oranlarını ve illüzyonunu doğrudan etkileyen en güçlü stil unsurlarından biridir. Yanlış bir boy seçimi veya orantısız dağıtılmış hacim, yüzü olduğundan daha geniş veya yuvarlak gösterebilir. Doğru açılarla verilen katlar ve doğru nokta vurguları ise yüz hatlarını anında daha keskin, uzun ve zayıf algılatır. İster yuvarlak ister köşeli yüz hatlarına sahip olun, saçın yarattığı geometrik denge sayesinde aynaya her baktığınızda çok daha fit bir siluet yakalamanız mümkün.

Kuaför Çağrı Saçlı, saç kesiminde ufak değişikliklerle yüzü dikeyde daha ince göstermenin temel kurallarını paylaştı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Saçlı doğru boy tercihi, hacim yönetimi ve kakül oranlarıyla yüzü anında daha zarif göstermenin 3 altın kuralını sıraladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbA8LJ...
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Peki neymiş bu yüzü zayıf gösteren saç modelleri?

Peki neymiş bu yüzü zayıf gösteren saç modelleri?

1. Omuz Altı ve Omuz Hizası Katlı Kesimler:

Düz ve tek boy kesilmiş saçlar, bakışı yatay düzleme çekerek yüzü geniş gösterme eğilimindedir. Omuz hizasında ya da hafifçe omuz altında biten katlı kesimler ise bakışları dikey hatta yönlendirir. Saçın ön kısımlarına verilen yumuşak katlar, çene çizgisini ve boyun hattını uzatarak yüzün anında daha ince ve fit görünmesini sağlar.

2. Doğru Hacim Dengesi: 

Saçın yanak bölgesinde kabarması ve hacim kazanması, yüzü basık ve geniş gösteren en yaygın hatalardan biridir. Doğru illüzyon için hacmi saçın tepe noktasında toplamak gerekir. Tepeden verilen hafif yükseklik ve hacim, kafa formunu yukarı doğru uzatarak yüzün genel oranını dengeler ve daha zayıf bir algı oluşturur.

3. Alın ve Boyun Hattını Açan Perde Kaküller

Alnı tamamen kapatan küt, sert ve yoğun kaküller yüzün dikey uzunluğunu keserek hatları daha geniş ve toplu gösterir. Bunun yerine yüzü yanlardan yumuşakça çerçeveleyen perde kaküller tercih edilmelidir. Yanlara doğru süzülen hafif kakül katları hem elmacık kemiklerini belirginleştirir hem de boyun hattını daha uzun göstererek zayıf görünüm illüzyonunu tamamlar.

Saç kesiminizi yenilerken yüz hatlarınızın ihtiyacı olan dikey dengeleri kuaförünüzle planlamayı ve tepe hacmini destekleyen günlük şekillendirme ürünlerinden faydalanmayı unutmamanız önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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