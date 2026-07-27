Bir Kuaför Hacim İpuçları ve Kesim Hileleriyle Yüzü Daha İnce Gösteren Saç Kesimlerini Paylaştı

1. Omuz Altı ve Omuz Hizası Katlı Kesimler:

Düz ve tek boy kesilmiş saçlar, bakışı yatay düzleme çekerek yüzü geniş gösterme eğilimindedir. Omuz hizasında ya da hafifçe omuz altında biten katlı kesimler ise bakışları dikey hatta yönlendirir. Saçın ön kısımlarına verilen yumuşak katlar, çene çizgisini ve boyun hattını uzatarak yüzün anında daha ince ve fit görünmesini sağlar.

2. Doğru Hacim Dengesi:

Saçın yanak bölgesinde kabarması ve hacim kazanması, yüzü basık ve geniş gösteren en yaygın hatalardan biridir. Doğru illüzyon için hacmi saçın tepe noktasında toplamak gerekir. Tepeden verilen hafif yükseklik ve hacim, kafa formunu yukarı doğru uzatarak yüzün genel oranını dengeler ve daha zayıf bir algı oluşturur.

3. Alın ve Boyun Hattını Açan Perde Kaküller

Alnı tamamen kapatan küt, sert ve yoğun kaküller yüzün dikey uzunluğunu keserek hatları daha geniş ve toplu gösterir. Bunun yerine yüzü yanlardan yumuşakça çerçeveleyen perde kaküller tercih edilmelidir. Yanlara doğru süzülen hafif kakül katları hem elmacık kemiklerini belirginleştirir hem de boyun hattını daha uzun göstererek zayıf görünüm illüzyonunu tamamlar.

Saç kesiminizi yenilerken yüz hatlarınızın ihtiyacı olan dikey dengeleri kuaförünüzle planlamayı ve tepe hacmini destekleyen günlük şekillendirme ürünlerinden faydalanmayı unutmamanız önemli.