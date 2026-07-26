Bursaspor Taraftarı Arda Turan'ı Shakhtar'la Oynanan Hazırlık Maçında Tanıdık Bir Şarkıyla Çağırdı

Bursaspor, hazırlık maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 36 bin 740 taraftarın takip ettiği karşılaşmada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremezken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Maç öncesinde Bursaspor taraftarının tezahüratlarıyla tribünleri selamlayan Arda Turan'a, Teksas Taraftar Grubu tarafından çiçek takdim edildi.