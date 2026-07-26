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Bursaspor Taraftarı Arda Turan'ı Shakhtar'la Oynanan Hazırlık Maçında Tanıdık Bir Şarkıyla Çağırdı

Bursaspor Taraftarı Arda Turan'ı Shakhtar'la Oynanan Hazırlık Maçında Tanıdık Bir Şarkıyla Çağırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 22:55
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Bursaspor, hazırlık maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 36 bin 740 taraftarın takip ettiği karşılaşmada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremezken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Maç öncesinde Bursaspor taraftarının tezahüratlarıyla tribünleri selamlayan Arda Turan'a, Teksas Taraftar Grubu tarafından çiçek takdim edildi.

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Arda Turan'ı Bursaspor tribünleri "Waka Waka" bestesiyle tribünlere çağırdı.

Arda Turan, Shakhtar'la yeni sezona giriş yaptı.

Arda Turan, Shakhtar'la yeni sezona giriş yaptı.

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan ve Avrupa'da da aşama kaydeden Arda Turan, Shakhtar'la bu sezon da benzer bir grafikle yola çıkarak Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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