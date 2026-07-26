Zehra Güneş Maç İçinde Gözlerinin Dolduğu Duygusal Anları Maç Sonunda Anlattı

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanlarından Zehra Güneş, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından duygularını paylaştı. Final mücadelesi sırasında gözyaşlarına hakim olamamasıyla ilgili konuşan milli voleybolcu, final maçlarının her zaman yüksek tempolu ve yoğun duygular barındırdığını belirterek, yaşadığı heyecanın doğal bir yansıması olduğunu ifade etti. Duygularını dışa vurmanın kendisini rahatlattığını söyleyen Güneş, bu anların şampiyonluğun anlamını daha da özel kıldığını dile getirdi.