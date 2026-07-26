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Zehra Güneş Maç İçinde Gözlerinin Dolduğu Duygusal Anları Maç Sonunda Anlattı

Zehra Güneş Maç İçinde Gözlerinin Dolduğu Duygusal Anları Maç Sonunda Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 18:30
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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanlarından Zehra Güneş, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından duygularını paylaştı. Final mücadelesi sırasında gözyaşlarına hakim olamamasıyla ilgili konuşan milli voleybolcu, final maçlarının her zaman yüksek tempolu ve yoğun duygular barındırdığını belirterek, yaşadığı heyecanın doğal bir yansıması olduğunu ifade etti. Duygularını dışa vurmanın kendisini rahatlattığını söyleyen Güneş, bu anların şampiyonluğun anlamını daha da özel kıldığını dile getirdi.

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Zehra Güneş'in duygusal anları kameralara yansımıştı.

Zehra Güneş gözlerinin dolduğu anları maç sonunda anlattı.

Zehra Güneş gözlerinin dolduğu anları maç sonunda anlattı.

Zehra Güneş maç sırasında neden gözlerinin dolduğuna dair bir soruya yanıt vererek, 'Final maçları böyledir. Tansiyonu yüksek bir maçtı. O yüzden böyle duygularımı dışa vurmayı seven biriyim beni rahatlattı açıkçası.' şeklinde konuştu.

Zehra Güneş maç sonunda da yine zaman zaman duygularına engel olamadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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