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Brezilyalılar Sosyal Medyada Devlet Başkanı Lula'ya Vargas'ı Tutuklaması İçin Yalvardılar

Brezilyalılar Sosyal Medyada Devlet Başkanı Lula'ya Vargas'ı Tutuklaması İçin Yalvardılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 18:07
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Melissa Vargas, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında sergilediği performansla şampiyonluğun başrol oyuncusu oldu. Milli yıldız, dört set süren mücadelede 33 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken, hücumda 53 denemenin 27'sini sayıya çevirerek yüzde 51 hücum yüzdesi yakaladı. Ayrıca 3 servis sayısı (ace) ve 3 blok sayısıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Vargas, karşılaşmayı +21 sayı farkıyla tamamlayarak Filenin Sultanları'nın Brezilya'yı 3-1 mağlup edip VNL şampiyonluğuna uzanmasında kilit rol oynadı.

Bu performans Brezilyalıları çıldırtmaya yetti de arttı bile. Sosyal medyalarında Vargas'a nefret dilinden kıskançlığa, tebrikten üzüntüye kadar çeşitli tepkiler vardı.

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MVP olarak büyük gurur yaşadı.

MVP olarak büyük gurur yaşadı.

Turnuvada MVP olan Vargas, başarılı performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Her sayısında Brezilyalıları çılgına çeviren Vargas'la ilgili Brezilya'da hayli fazla tweet atıldı.

"Vargas'ın hata yapmasını bekliyorum ve o HİÇBİR ZAMAN HATA YAPMIYOR LANET KIZ"

"Birisi lütfen Vargas'ı kapatsın Tanrı aşkına 😭 #VNL2026"

"Tanrı aşkına Vargas'a bir tokat atın. #VoleiNoSportv"

"Bu Melissa Vargas ne cehennem gibi bir oyuncu be!"

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"Bu kadının kötü topu yok, tribünden bile saldırıyor."

"Vargas'tan ne kadar nefret ediyorum, kahrolası"

"ARTIK VARGAS'IN VE BALADIN'İN YÜZÜNÜ TV'MDE ÇIĞLIK ATARKEN GÖRMEYE DAYANAMIYORUM BİR ŞEY YAPIN"

"birisi baladIn ve vargas'ı hapsetmeli lula bir şeyler yap"

"Vargas'ı biri hapse atsın"

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"Dünyanın en iyi milli takımına karşı muhteşem bir maç yaptık ve Vargas ile arkadaşlarına yeniliyoruz"

"Dostum, Vargas tam bir çılgınlık! İnanılmaz #VoleiNoSportv"

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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