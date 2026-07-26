Brezilyalılar Sosyal Medyada Devlet Başkanı Lula'ya Vargas'ı Tutuklaması İçin Yalvardılar

Melissa Vargas, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında sergilediği performansla şampiyonluğun başrol oyuncusu oldu. Milli yıldız, dört set süren mücadelede 33 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken, hücumda 53 denemenin 27'sini sayıya çevirerek yüzde 51 hücum yüzdesi yakaladı. Ayrıca 3 servis sayısı (ace) ve 3 blok sayısıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Vargas, karşılaşmayı +21 sayı farkıyla tamamlayarak Filenin Sultanları'nın Brezilya'yı 3-1 mağlup edip VNL şampiyonluğuna uzanmasında kilit rol oynadı.

Bu performans Brezilyalıları çıldırtmaya yetti de arttı bile. Sosyal medyalarında Vargas'a nefret dilinden kıskançlığa, tebrikten üzüntüye kadar çeşitli tepkiler vardı.