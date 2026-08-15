Haritada Var Ama Gitmek İmkansız: Dünyanın En Tehlikeli Adasına Ayak Basan Son Nefesini Veriyor
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Kaynak: https://www.discoverwildlife.com/anim...
Brezilya kıyılarının 33 kilometre açığında bulunan Ilha da Queimada Grande, kamuoyunda bilinen adıyla Yılan Adası, insan yerleşimine tamamen kapalı alanlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 43 hektarlık yüzölçümüne sahip söz konusu kara parçası, dünyada yalnızca bu coğrafyada varlığını sürdüren Altın Mızrak Başlı Engerek (Bothrops insularis) türünün ana yaşam alanını oluşturuyor.
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Adaya özgü yılan türü binlerce yıllık izolasyon sürecinde biçimlendi.
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Metrekareye bir yılan düştüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Bölgeye erişim yasakları insan güvenliği kadar türün korunmasını amaçlıyor.
Ekosistemin korunması türün geleceği açısından hayati önem taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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