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Haritada Var Ama Gitmek İmkansız: Dünyanın En Tehlikeli Adasına Ayak Basan Son Nefesini Veriyor

Haritada Var Ama Gitmek İmkansız: Dünyanın En Tehlikeli Adasına Ayak Basan Son Nefesini Veriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 21:31
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Brezilya kıyılarının 33 kilometre açığında bulunan Ilha da Queimada Grande, kamuoyunda bilinen adıyla Yılan Adası, insan yerleşimine tamamen kapalı alanlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 43 hektarlık yüzölçümüne sahip söz konusu kara parçası, dünyada yalnızca bu coğrafyada varlığını sürdüren Altın Mızrak Başlı Engerek (Bothrops insularis) türünün ana yaşam alanını oluşturuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.discoverwildlife.com/anim...
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Adaya özgü yılan türü binlerce yıllık izolasyon sürecinde biçimlendi.

Adaya özgü yılan türü binlerce yıllık izolasyon sürecinde biçimlendi.

Yaklaşık 11 bin yıl önce deniz seviyesinin yükselmesi neticesinde anakaradan ayrılan ada, üzerindeki canlı türlerinin dış dünyadan izole biçimde evrimleşmesine zemin hazırladı. Doğal avcıların bulunmadığı bu kapalı ekosistemde gelişen Altın Mızrak Başlı Engerekler, zamanla bölgesel koşullara uyum sağlayarak yüksek düzeyde etkili bir zehir yapısına kavuştu.

Metrekareye bir yılan düştüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Metrekareye bir yılan düştüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Kamuoyunda adanın her metrekaresinde bir yılan bulunduğu yönünde yaygın bir kanaat bulunuyor. Buna karşın bilimsel saha araştırmaları toplam yılan nüfusunun 2.000 ila 4.000 arasında seyrettiğini ortaya koyuyor. Bu veriler doğrultusunda, adada ortalama her 100 metrekareye bir yılan düştüğü anlaşılıyor. Nitekim 2023 yılında bölgeye izinsiz giriş yapan bir içerik üreticisinin çekimleri süresince hiç yılanla karşılaşmaması, mevcut abartılı iddiaları çürütüyor.

Bölgeye erişim yasakları insan güvenliği kadar türün korunmasını amaçlıyor.

Bölgeye erişim yasakları insan güvenliği kadar türün korunmasını amaçlıyor.

Brezilya yetkili makamları, bilimsel araştırmacılar ile askeri personel dışındaki kişilerin adaya girişini kesin olarak engelliyor. Alınan bu tedbirler, yalnızca ziyaretçi güvenliğini sağlamakla kalmayıp nesli tehlike altındaki türü kaçak avcılıktan korumayı hedefliyor. Karaborsa pazarında bireysel değerlerinin 30 bin dolara ulaştığı bildirilen bu canlılar, yasa dışı ticaretin açık hedefi konumunda bulunuyor.

Ekosistemin korunması türün geleceği açısından hayati önem taşıyor.

Ekosistemin korunması türün geleceği açısından hayati önem taşıyor.

Uzman gözlemleri, yılanların insanlara karşı doğrudan bir saldırganlık sergilemediğini ve yaklaşan tehditlerden kaçınma eğilimi gösterdiğini doğruluyor. Türün zehir kapasitesi adadaki göçmen kuşları hızlıca etkisiz hale getirecek şekilde gelişti. Yıllarca tehlikeli bir bölge olarak nitelendirilen ada, esasen insan tahribatından korunması gereken hassas bir koruma alanı niteliği taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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