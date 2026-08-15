Haritada Var Ama Gitmek İmkansız: Dünyanın En Tehlikeli Adasına Ayak Basan Son Nefesini Veriyor

Kamuoyunda adanın her metrekaresinde bir yılan bulunduğu yönünde yaygın bir kanaat bulunuyor. Buna karşın bilimsel saha araştırmaları toplam yılan nüfusunun 2.000 ila 4.000 arasında seyrettiğini ortaya koyuyor. Bu veriler doğrultusunda, adada ortalama her 100 metrekareye bir yılan düştüğü anlaşılıyor. Nitekim 2023 yılında bölgeye izinsiz giriş yapan bir içerik üreticisinin çekimleri süresince hiç yılanla karşılaşmaması, mevcut abartılı iddiaları çürütüyor.