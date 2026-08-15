İHA'lar Peş Peşe Türkiye'ye Düşüyor: İstanbul'da Sahile Vurdu, Düzce'de Fındık Bahçesinde Bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş vaziyette tanımlanamayan bir cisim fark etti. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sahili kontrol altına aldı. Sahile vuran enkazın ilk bulgular doğrultusunda bir insansız hava aracına ait olduğu belirlendi. Cisim, yerinde yapılan ilk teknik değerlendirmelerin ardından detaylı incelemeler yürütülmek amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine kaldırıldı. Bölgesel çatışmalardan veya Karadeniz'deki askeri hareketlilikten kaynaklı sürüklendiği tahmin edilen araç için teknik araştırmalar devam ediyor.