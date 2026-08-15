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İHA'lar Peş Peşe Türkiye'ye Düşüyor: İstanbul'da Sahile Vurdu, Düzce'de Fındık Bahçesinde Bulundu

İHA'lar Peş Peşe Türkiye'ye Düşüyor: İstanbul'da Sahile Vurdu, Düzce'de Fındık Bahçesinde Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 19:16
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Marmara ve Karadeniz hattında peş peşe bulunan şüpheli hava araçları bölgedeki güvenlik birimlerini harekete geçirdi. İstanbul ve Düzce illerinde eş zamanlı sayılabilecek tarihlerde karaya vuran ile arazide tespit edilen askeri unsurlar, geniş çaplı inceleme süreçlerini beraberinde getirdi.

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İstanbul Arnavutköy Sahiline Sahil Güvenlik Ekipleri Sevk Edildi

İstanbul Arnavutköy Sahiline Sahil Güvenlik Ekipleri Sevk Edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş vaziyette tanımlanamayan bir cisim fark etti. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sahili kontrol altına aldı. Sahile vuran enkazın ilk bulgular doğrultusunda bir insansız hava aracına ait olduğu belirlendi. Cisim, yerinde yapılan ilk teknik değerlendirmelerin ardından detaylı incelemeler yürütülmek amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine kaldırıldı. Bölgesel çatışmalardan veya Karadeniz'deki askeri hareketlilikten kaynaklı sürüklendiği tahmin edilen araç için teknik araştırmalar devam ediyor.

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Güvenlik Birimleri İnceleme Başlattı

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Güvenlik Birimleri İnceleme Başlattı

Hemen ardından bir diğer haber Düzce'nin Akçakoca ilçesinden geldi. Yeşilköy köyünde ilaçlama yapmak üzere fındık bahçesine giden bir üretici, ağaçların arasında düşmüş halde duran şüpheli bir cisimle karşılaştı. Olay yerinde önlem alan emniyet güçleri, insansız hava aracı olduğu değerlendirilen enkaz etrafında güvenlik şeridi oluşturdu. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendiren Düzce Valiliği, olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, güvenlik birimlerinin tüm tedbirleri eksiksiz aldığını belirterek vatandaşların endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz durumun yer almadığını aktardı.

Karakollar ve Uzman Ekipler İncelemelerini Sürdürüyor

Karakollar ve Uzman Ekipler İncelemelerini Sürdürüyor

Son dönemde artış gösteren olaylar, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Karadeniz'e düşen mühimmat ve insansız araçların akıntılarla Türkiye kıyılarına ulaştığı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Her iki noktada ele geçirilen parçaların menşei, teknik yapısı ve geliş güzergahı kriminoloji uzmanlarının çalışmaları neticesinde kesinlik kazanacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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