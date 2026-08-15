İHA'lar Peş Peşe Türkiye'ye Düşüyor: İstanbul'da Sahile Vurdu, Düzce'de Fındık Bahçesinde Bulundu
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Marmara ve Karadeniz hattında peş peşe bulunan şüpheli hava araçları bölgedeki güvenlik birimlerini harekete geçirdi. İstanbul ve Düzce illerinde eş zamanlı sayılabilecek tarihlerde karaya vuran ile arazide tespit edilen askeri unsurlar, geniş çaplı inceleme süreçlerini beraberinde getirdi.
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İstanbul Arnavutköy Sahiline Sahil Güvenlik Ekipleri Sevk Edildi
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Düzce'nin Akçakoca İlçesinde Güvenlik Birimleri İnceleme Başlattı
Karakollar ve Uzman Ekipler İncelemelerini Sürdürüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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