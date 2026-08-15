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Markete Kırtasiye Ürünü Gelmesinin Hüznünden Beyaz Sabun Temizliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Markete Kırtasiye Ürünü Gelmesinin Hüznünden Beyaz Sabun Temizliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.08.2026 - 18:30
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Hepimizin dedesi.

Hepimizin dedesi.
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"Bitti mi yani" hissi...

"Bitti mi yani" hissi...
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Bir süre Tekirdağ'da yaşamış hiçkimseye asla tuhaf gelmeyecektir bu olay.

Bir süre Tekirdağ'da yaşamış hiçkimseye asla tuhaf gelmeyecektir bu olay.
twitter.com

Buradan bir tartışma başlar gibi.

Buradan bir tartışma başlar gibi.
twitter.com
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👇
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Hani kardeş ülkeydik?

Hani kardeş ülkeydik?
twitter.com

Doğru Aspava'ya gitmemişsindir.

Doğru Aspava'ya gitmemişsindir.
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👇

👇
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Hele bir de aklınıza geçmişte ettiğiniz bir kavgada söylenebilecek muazzam cümleler geldiyse, uyu uyuyabilirsen.

Hele bir de aklınıza geçmişte ettiğiniz bir kavgada söylenebilecek muazzam cümleler geldiyse, uyu uyuyabilirsen.
twitter.com
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Bu nasıl heves?

Bu nasıl heves?
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Pozitif bitilelim 🥹

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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