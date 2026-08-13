Kendini Keşfetmek İsteyenler İçin: Çöl Testi
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Sonsuzluğun Ortasında Kendini Bulmaya Hazır Mısın?
Sonsuz bir çölün ortasında, yalnızca sana ait olan bir dünya şekilleniyor. Şablonlar, doğru ya da yanlış cevaplar yok; sadece senin hayal gücün ve bilinçaltının derinlikleri var. 🏜️Bir küp, bir merdiven, bir at, ansızın çıkan bir fırtına ve açan bir çiçek... Zihninde canlandıracağın her detay; benliğin, dostlukların, aşk hayatın ve geleceğin hakkında gizli kalmış kapıları aralayacak. ✨
Kadim Sufi geleneğinden ilham alan bu psikolojik yolculuğa çıkmaya hazır mısın?
Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve çöle adım at.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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