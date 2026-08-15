Nihal Yalçın'ın "Yaş Farkı" Eleştirilerini Tiye Aldığı Açıklaması Gündem Oldu: "Ben Genç Severim"

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Televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli isimleri arasında gösterilen Nihal Yalçın, kendine has samimi üslubu ve dobralığıyla her daim adından söz ettiriyor. Oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer buluyor.
Nihal Yalçın, Youtube'da Uluç Talay’ın programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından oyunculuk serüvenine, sanat hayatındaki dönüm noktalarından kişisel yaşamına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, programda yaptığı 'Genç severim' açıklamasıyla da gündem oldu.
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İlişkilerinin 5. senesindeler.
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"Çok heyecanlandım, biliyorsun ben genç severim”
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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