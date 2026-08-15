Nihal Yalçın'ın "Yaş Farkı" Eleştirilerini Tiye Aldığı Açıklaması Gündem Oldu: "Ben Genç Severim"

Programda gerçekleşen sohbetin en çok öne çıkan ve sosyal medyada kısa sürede viral olan kısmı ise usta oyuncunun özel hayatına dair yaptığı esprili itiraflar oldu. Nihal Yalçın, sunucu Uluç Talay’ın yönelttiği “Ben sizi heyecanlandırdım mı?” sorusuna hiç tereddüt etmeden yanıt verdi. Yalçın'ın 'Çok heyecanlandım, biliyorsun ben genç severim” cevabı hem sunucuyu hem de izleyicileri kahkahaya boğdu.

Program boyunca esprilerini art arda sıralayan Yalçın, twerk yapmaya çalışarak ortamın havasını tamamen değiştirdi. Derin yırtmaçlı elbisesine vurgu yapan Yalçın'ın '45 yaşımdan sonra bacağım görünsün istiyorum' sözleri ise meslektaşlarına bir gönderme olarak algılandı.

Kalıplara sığmayan, hayatı ve ilişkileri tamamen kendi kurallarıyla yaşayan Nihal Yalçın'ın bu hesapsız tavırları elbette izleyenlerde şaşkınlık yarattı. Yaş farkı tartışmalarını mizahın gücüyle tek celsede kapatan ve kendiyle barışık duruşunu sergileyen oyuncu, sosyal medyada da çok konuşuldu.