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Nihal Yalçın'ın "Yaş Farkı" Eleştirilerini Tiye Aldığı Açıklaması Gündem Oldu: "Ben Genç Severim"

Nihal Yalçın'ın "Yaş Farkı" Eleştirilerini Tiye Aldığı Açıklaması Gündem Oldu: "Ben Genç Severim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.08.2026 - 19:18 Son Güncelleme: 15.08.2026 - 19:30

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Televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli isimleri arasında gösterilen Nihal Yalçın, kendine has samimi üslubu ve dobralığıyla her daim adından söz ettiriyor. Oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer buluyor. 

Nihal Yalçın, Youtube'da Uluç Talay’ın programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından oyunculuk serüvenine, sanat hayatındaki dönüm noktalarından kişisel yaşamına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, programda yaptığı 'Genç severim' açıklamasıyla da gündem oldu. 

KAYNAK: BİRSEN ALTUNTAŞ

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İlişkilerinin 5. senesindeler.

İlişkilerinin 5. senesindeler.

Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Açılay karakteri ile hayatımıza giren Nihal Yalçın, bir dönem yaşadığı ilişki ile magazin gündeminde epeyce ses getirmişti. Meslektaşı Berker Güven ile 2021 yılında başlayan ilişkisi, bugün hala ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Aralarındaki yaş farkı zaman zaman gündeme gelse de ikili, yaptıkları samimi ve esprili açıklamalarla birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiriyor.

"Çok heyecanlandım, biliyorsun ben genç severim”

"Çok heyecanlandım, biliyorsun ben genç severim”

Programda gerçekleşen sohbetin en çok öne çıkan ve sosyal medyada kısa sürede viral olan kısmı ise usta oyuncunun özel hayatına dair yaptığı esprili itiraflar oldu. Nihal Yalçın, sunucu Uluç Talay’ın yönelttiği “Ben sizi heyecanlandırdım mı?” sorusuna hiç tereddüt etmeden yanıt verdi. Yalçın'ın 'Çok heyecanlandım, biliyorsun ben genç severim” cevabı hem sunucuyu hem de izleyicileri kahkahaya boğdu.

Program boyunca esprilerini art arda sıralayan Yalçın, twerk yapmaya çalışarak ortamın havasını tamamen değiştirdi. Derin yırtmaçlı elbisesine vurgu yapan Yalçın'ın '45 yaşımdan sonra bacağım görünsün istiyorum' sözleri ise meslektaşlarına bir gönderme olarak algılandı. 

Kalıplara sığmayan, hayatı ve ilişkileri tamamen kendi kurallarıyla yaşayan Nihal Yalçın'ın bu hesapsız tavırları elbette izleyenlerde şaşkınlık yarattı. Yaş farkı tartışmalarını mizahın gücüyle tek celsede kapatan ve kendiyle barışık duruşunu sergileyen oyuncu, sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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