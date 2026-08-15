Alman Otomotiv Devi Gözünü Türkiye'ye Dikti: Üretim İçin Görüşmelere Başladı
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Siegfried Marcus Automobile, Marcus 5 modeliyle başlattığı yeni ürün programı doğrultusunda Avrupa bölgesine yönelik üretim ve montaj altyapısını şekillendirmek adına Türkiye’yi gündemine aldı. Şirket, müşterilerine daha hızlı ve güçlü bir satış sonrası yapılanmayla ulaşmayı hedeflerken, Avrupa’daki üç ayrı üretim sahasının yanı sıra Türkiye’deki potansiyel ortaklarla teknik ve ticari temaslarını sürdürüyor.
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Türkiye’nin sahip olduğu sanayi potansiyeli ve stratejik konum değerlendirme sürecinde öne çıkıyor
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Teknolojik donanımıyla dikkat çeken Marcus 5 modeli veri güvenliğinde Alman standartlarını esas alıyor
Seri üretimi başlayan model gelecekteki iki yeni otomobil projesine de zemin hazırlıyor
Süreçle eş zamanlı olarak satış ve distribütörlük ağının genişletilmesi hedefleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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