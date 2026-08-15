Alman Otomotiv Devi Gözünü Türkiye'ye Dikti: Üretim İçin Görüşmelere Başladı

Modelin Avrupa dışındaki pazarlara yönelik fabrikasındaki üretimi tamamlanan ilk araçlar banttan inmiş bulunuyor. Avrupa siparişlerinin ilk aşamada bu tesisten sevk edilmesi, seçilecek yeni üretim merkezinin ise uzun vadeli bir üs olarak yapılandırılması planlanıyor. Özgür Baklan projenin boyutunu şu sözlerle aktarıyor:

'Ortada yalnızca bir fikir ya da konsept araç yok; geliştirme ve Avrupa tip onay süreçleri tamamlanmış, Avrupa dışındaki pazarlar için üretimi başlamış ve binlerce araç üretilip müşterilere teslim edilmiş gerçek bir otomobil programı var. Marcus 5, tek bir araç projesi değil; ardından gelecek iki yeni modelle büyüyecek uzun vadeli bir ürün programının başlangıcıdır.'