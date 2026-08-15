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Alman Otomotiv Devi Gözünü Türkiye'ye Dikti: Üretim İçin Görüşmelere Başladı

Alman Otomotiv Devi Gözünü Türkiye'ye Dikti: Üretim İçin Görüşmelere Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 18:59
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Siegfried Marcus Automobile, Marcus 5 modeliyle başlattığı yeni ürün programı doğrultusunda Avrupa bölgesine yönelik üretim ve montaj altyapısını şekillendirmek adına Türkiye’yi gündemine aldı. Şirket, müşterilerine daha hızlı ve güçlü bir satış sonrası yapılanmayla ulaşmayı hedeflerken, Avrupa’daki üç ayrı üretim sahasının yanı sıra Türkiye’deki potansiyel ortaklarla teknik ve ticari temaslarını sürdürüyor.

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Türkiye’nin sahip olduğu sanayi potansiyeli ve stratejik konum değerlendirme sürecinde öne çıkıyor

Türkiye’nin sahip olduğu sanayi potansiyeli ve stratejik konum değerlendirme sürecinde öne çıkıyor

Söz konusu süreçte üretim kabiliyeti, kalite standartları, tedarik zinciri, teknik insan kaynağı, lojistik ve ihracat erişimi temel kriterler arasında yer alıyor. Ortaklık tablosundaki en büyük hissedar Özgür Baklan, Türkiye seçeneğinin güçlü bir şekilde masada kalması için girişimde bulunduğunu açıklıyor. Baklan, Türkiye’deki sanayi gücüne güvendiğini belirterek şu değerlendirmeyi paylaşıyor:

'Alman partnerlerimiz ve Avrupa’daki paydaşlarımız, üretimin Avrupa’nın farklı bölgelerinde konumlanması yönünde güçlü görüş taşıyor. Ben ise Türkiye’nin üretim gücüne, mühendislik kabiliyetine, hızına ve stratejik konumuna inanıyorum. Bu nedenle Türkiye’nin bu değerlendirmede en güçlü şekilde yer alması için ağırlığımı koyuyorum. Türkiye’de ilk kez bir Alman otomobil markasının binek otomobil üretimine imza atması hem ülkemiz hem de otomotiv sanayimiz adına tarihi bir eşik olacaktır.'

Teknolojik donanımıyla dikkat çeken Marcus 5 modeli veri güvenliğinde Alman standartlarını esas alıyor

Teknolojik donanımıyla dikkat çeken Marcus 5 modeli veri güvenliğinde Alman standartlarını esas alıyor

Geliştirme, test ve homologasyon süreçleri için yüz milyonlarca avroluk yatırım yapılan Marcus 5, modern D-SUV segmentinde konumlanıyor. Araç; 150 kW güç, 500 kilometrenin üzerindeki menzil kapasitesi, LFP batarya mimarisi ve hızlı şarj uyumuyla pazara hazırlanıyor. Dijital hizmet altyapısında da hassas ilkeleri benimseyen marka, kullanıcı verilerini doğrudan Almanya merkezli sunucularda GDPR standartlarına uygun biçimde muhafaza ediyor.

Seri üretimi başlayan model gelecekteki iki yeni otomobil projesine de zemin hazırlıyor

Seri üretimi başlayan model gelecekteki iki yeni otomobil projesine de zemin hazırlıyor

Modelin Avrupa dışındaki pazarlara yönelik fabrikasındaki üretimi tamamlanan ilk araçlar banttan inmiş bulunuyor. Avrupa siparişlerinin ilk aşamada bu tesisten sevk edilmesi, seçilecek yeni üretim merkezinin ise uzun vadeli bir üs olarak yapılandırılması planlanıyor. Özgür Baklan projenin boyutunu şu sözlerle aktarıyor:

'Ortada yalnızca bir fikir ya da konsept araç yok; geliştirme ve Avrupa tip onay süreçleri tamamlanmış, Avrupa dışındaki pazarlar için üretimi başlamış ve binlerce araç üretilip müşterilere teslim edilmiş gerçek bir otomobil programı var. Marcus 5, tek bir araç projesi değil; ardından gelecek iki yeni modelle büyüyecek uzun vadeli bir ürün programının başlangıcıdır.'

Süreçle eş zamanlı olarak satış ve distribütörlük ağının genişletilmesi hedefleniyor

Süreçle eş zamanlı olarak satış ve distribütörlük ağının genişletilmesi hedefleniyor

Marka, üretim kararıyla eş zamanlı şekilde hedef pazarlarda bayilik, distribütörlük ve yedek parça organizasyonlarını kurmayı amaçlıyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek özel tanıtımlarla araç kamuoyuna ve sektör temsilcilerine sunulurken, nitelikli bayi gruplarıyla yürütülen görüşmelerin de hız kazanacağı öngörülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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