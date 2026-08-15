Donmuş Zemin Üstüne Köy Kurdular, Felaketli Yaşadılar: Toprak Çökerek Evleri Yutuyor
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Kaynak: https://www.uaf.edu/news/research-hig...
Arktik bölgesinin zorlu coğrafyasında konumlanan Point Lay (Kali) köyü, yıllardır donmuş toprak örtüsü üzerinde varlığını sürdürüyor. Yerel Iñupiat topluluğunun yaşamını geleneksel avcılık ve balıkçılık faaliyetleriyle biçimlendirdiği bu küçük yerleşim, yükselen küresel sıcaklıkların yıkıcı sonuçlarıyla doğrudan yüzleşiyor. North Slope bölgesinde bulunan köyün üzerine kurulu olduğu permafrost tabakası sıcaklıkların artmasıyla birlikte eridikçe, yerleşim alanının zemin dengesi hızla bozuluyor ve coğrafya tehlikeli bir hal alıyor.
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Donmuş Toprağın Düzensiz Şekilde Erimesi Köydeki Yapıları Ve Altyapıyı Doğrudan Tehdit Ediyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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