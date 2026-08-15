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Donmuş Zemin Üstüne Köy Kurdular, Felaketli Yaşadılar: Toprak Çökerek Evleri Yutuyor

Donmuş Zemin Üstüne Köy Kurdular, Felaketli Yaşadılar: Toprak Çökerek Evleri Yutuyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 17:58
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Arktik bölgesinin zorlu coğrafyasında konumlanan Point Lay (Kali) köyü, yıllardır donmuş toprak örtüsü üzerinde varlığını sürdürüyor. Yerel Iñupiat topluluğunun yaşamını geleneksel avcılık ve balıkçılık faaliyetleriyle biçimlendirdiği bu küçük yerleşim, yükselen küresel sıcaklıkların yıkıcı sonuçlarıyla doğrudan yüzleşiyor. North Slope bölgesinde bulunan köyün üzerine kurulu olduğu permafrost tabakası sıcaklıkların artmasıyla birlikte eridikçe, yerleşim alanının zemin dengesi hızla bozuluyor ve coğrafya tehlikeli bir hal alıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.uaf.edu/news/research-hig...
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Donmuş Toprağın Düzensiz Şekilde Erimesi Köydeki Yapıları Ve Altyapıyı Doğrudan Tehdit Ediyor

Donmuş Toprağın Düzensiz Şekilde Erimesi Köydeki Yapıları Ve Altyapıyı Doğrudan Tehdit Ediyor

Bölgedeki en büyük problem, topraktaki çözülmenin her noktada aynı seviyede gerçekleşmemesinden kaynaklanıyor. Buz bakımından yoğun olan alanlar daha hızlı çökerken, daha az buz içeren kısımlar nispeten sabit kalabiliyor. Bu dengesizlik sonucunda yüzeyde derin çukurlar, ani eğimler ve çatlaklar meydana geliyor. Binaların temelleri ciddi zararlar görürken, yollar ve mevcut altyapı sistemleri kullanılamaz hale gelme riski taşıyor. Bölgede gerçekleştirilen detaylı araştırmalar, 1980’den bu yana donmuş toprağın erime süresinin belirgin biçimde uzadığını ve akarsularla taşınan su miktarının arttığını gösteriyor.

Permafrost Tabakasının Çözülmesi Binlerce Yıllık Karbon Depolarını Serbest Bırakıyor

Permafrost Tabakasının Çözülmesi Binlerce Yıllık Karbon Depolarını Serbest Bırakıyor

Zemindeki çökme sadece fiziki yapılara zarar vermekle kalmayıp, küresel ölçekte çevresel riskler de doğuruyor. Donmuş toprakta binlerce yıldır saklı kalan organik maddeler, mikroorganizmaların bunları parçalamasıyla birlikte atmosfere karbondioksit ve metan gazı olarak yayılıyor. Açığa çıkan bu sera gazları küresel ısınmayı daha da tetikleyerek çözülme sürecini hızlandıran bir kısır döngü oluşturuyor. Ayrıca erime mevsiminin yaz sonundan sonbahara doğru uzaması, eski karbonun akarsular vasıtasıyla Alaska kıyılarına ve deniz sistemlerine taşınmasını ciddi oranda kolaylaştırıyor.

Point Lay köyünde gözlenen bu kademeli değişim, Arktik coğrafyasında donmuş zemin üzerine inşa edilmiş tüm yerleşim yerlerinin ortak geleceğini açıkça gözler önüne seriyor. Devam eden çözülme süreci, bölgedeki kadim toplulukların yaşam alanlarını ve altyapı güvenliğini tamamen ortadan kaldırma potansiyeli taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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