Donmuş Zemin Üstüne Köy Kurdular, Felaketli Yaşadılar: Toprak Çökerek Evleri Yutuyor

Zemindeki çökme sadece fiziki yapılara zarar vermekle kalmayıp, küresel ölçekte çevresel riskler de doğuruyor. Donmuş toprakta binlerce yıldır saklı kalan organik maddeler, mikroorganizmaların bunları parçalamasıyla birlikte atmosfere karbondioksit ve metan gazı olarak yayılıyor. Açığa çıkan bu sera gazları küresel ısınmayı daha da tetikleyerek çözülme sürecini hızlandıran bir kısır döngü oluşturuyor. Ayrıca erime mevsiminin yaz sonundan sonbahara doğru uzaması, eski karbonun akarsular vasıtasıyla Alaska kıyılarına ve deniz sistemlerine taşınmasını ciddi oranda kolaylaştırıyor.

Point Lay köyünde gözlenen bu kademeli değişim, Arktik coğrafyasında donmuş zemin üzerine inşa edilmiş tüm yerleşim yerlerinin ortak geleceğini açıkça gözler önüne seriyor. Devam eden çözülme süreci, bölgedeki kadim toplulukların yaşam alanlarını ve altyapı güvenliğini tamamen ortadan kaldırma potansiyeli taşıyor.