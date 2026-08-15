Zaman Makinesiyle 4413 Yılına Gittiğini İddia Etti: 2028 İçin Uyardı!

İddiaya göre her şey, Walker'ın 1977 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı'nda (Ministry of Defence) işe girmesiyle başladı. Görevi gereği son derece gizli belgelere erişim sağlayan Walker, bir gün hükümet için çalışan bilim insanları tarafından küçük, karanlık bir odaya çağrıldı.

Odalardaki yetkililer, zaman yolculuğu teknolojisini icat ettiklerini ancak bir 'İnsan deneğe' ihtiyaçları olduğunu söyledi. İddiaya göre Walker'a bu test için tam 250.000 Sterlin teklif edildi. Ancak çok kritik bir uyarı da yapıldı:

'Deneyin başarılı olma şansı sadece yüzde 50. Başarısız olursak uzay ve zamanın derinliklerinde sonsuza dek kaybolabilir ya da boyutlar arasında sıkışıp kalabilirsin.'

Ailesinin paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Walker, bu teklifi kabul etti.

Manş Denizi'nin Altındaki Gizli Üste Üçgen Şeklinde Bir Makine

Walker'ın anlattığı hikaye bundan sonra daha da sıra dışı bir hal alıyor! Çünkü aynı gece, siyah bir helikopterle Manş Denizi'nin (English Channel) altında yer alan, haritalarda bulunmayan gizli bir yeraltı tesisine götürüldüğünü iddia ediyor. Walker, bu tesiste 'ışınlanma cihazları ve zihin okuyan makineler' gibi insanlığın bilmediği teknolojiler gördüğünü söylüyor.

Zaman makinesini ise devasa, üzeri kablolarla kaplı üçgen bir kapsül olarak tanımlıyor. Zaman yolculuğu için ise radyasyona dayanıklı özel bir kıyafet giydirilen Walker kapsüldeki yerini alıyor. Derin ve sağır edici bir makine uğultusunun ardından her şey bir anda bembeyaz oluyor.