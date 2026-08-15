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Zaman Makinesiyle 4413 Yılına Gittiğini İddia Etti: 2028 İçin Uyardı!

Zaman Makinesiyle 4413 Yılına Gittiğini İddia Etti: 2028 İçin Uyardı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 16:33
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İngiltere'de yaşayan bir adamın ortaya attığı 'zaman yolculuğu' iddiaları, sosyal medyayı ve komplo teorisyenlerini ayağa kaldırdı. 1977 yılında İngiliz hükümetinin gizli bir zaman makinesi deneyine katıldığını öne süren Lewis Walker, uyandığında kendini 4413 yılında bulduğunu anlattı. 

İşin en ürpertici kısmı ise gelecekte dünyayı kimin yönettiği ve 2028 yılı için verdiği o kritik tarih oldu! 

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250 Bin Sterlin Karşılığında Gizli Deneye Katıldı

250 Bin Sterlin Karşılığında Gizli Deneye Katıldı

İddiaya göre her şey, Walker'ın 1977 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı'nda (Ministry of Defence) işe girmesiyle başladı. Görevi gereği son derece gizli belgelere erişim sağlayan Walker, bir gün hükümet için çalışan bilim insanları tarafından küçük, karanlık bir odaya çağrıldı.

Odalardaki yetkililer, zaman yolculuğu teknolojisini icat ettiklerini ancak bir 'İnsan deneğe' ihtiyaçları olduğunu söyledi. İddiaya göre Walker'a bu test için tam 250.000 Sterlin teklif edildi. Ancak çok kritik bir uyarı da yapıldı: 

'Deneyin başarılı olma şansı sadece yüzde 50. Başarısız olursak uzay ve zamanın derinliklerinde sonsuza dek kaybolabilir ya da boyutlar arasında sıkışıp kalabilirsin.'

Ailesinin paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Walker, bu teklifi kabul etti.

Manş Denizi'nin Altındaki Gizli Üste Üçgen Şeklinde Bir Makine

Walker'ın anlattığı hikaye bundan sonra daha da sıra dışı bir hal alıyor! Çünkü aynı gece, siyah bir helikopterle Manş Denizi'nin (English Channel) altında yer alan, haritalarda bulunmayan gizli bir yeraltı tesisine götürüldüğünü iddia ediyor. Walker, bu tesiste 'ışınlanma cihazları ve zihin okuyan makineler' gibi insanlığın bilmediği teknolojiler gördüğünü söylüyor. 

Zaman makinesini ise devasa, üzeri kablolarla kaplı üçgen bir kapsül olarak tanımlıyor. Zaman yolculuğu için ise radyasyona dayanıklı özel bir kıyafet giydirilen Walker kapsüldeki yerini alıyor. Derin ve sağır edici bir makine uğultusunun ardından her şey bir anda bembeyaz oluyor.

Yıl 4413: "İnsanlık Yok Olmuştu!"

Yıl 4413: "İnsanlık Yok Olmuştu!"

Walker gözlerini açtığında kendini terk edilmiş, bomboş bir hastanede bulduğunu söylüyor. Yardım için bağırdığında, odada yankılanan soğuk ve robotik bir ses ona kendi adıyla hitap ediyor ve şu an 4413 yılında olduğunu söylüyor. Dışarı çıktığında ise gökyüzünde süzülen uçan araçlar ve devasa fütüristik yapılar görüyor. 

Ancak büyük bir sorun var: Ortalıkta tek bir biyolojik insan bile yok! 

Walker, 4413 yılında medeniyetin tamamen insan görünümlü robotlar tarafından yönetildiğini ve dünyanın kontrolünün artık onlarda olduğunu iddia ediyor.

2028 Yılına Dikkat!

2028 Yılına Dikkat!

Hikayenin en çarpıcı noktalarından biri ise Walker'ın 4413 sokaklarında karşılaştığı tek insanla yaptığı diyalog. Walker, bu kişinin de aslında 2030 yılından gelen başka bir zaman yolcusu olduğunu öğreniyor.

Gizemli adam Walker'a şu kan donduran bilgiyi veriyor: 

'Zaman yolculuğu 2028 yılında tüm dünyada halka açılacak. 4413 yılı ise zaman turistleri için en popüler destinasyonlardan biri!'

Geri Dönüş ve Büyük Gizem

Daily Mail'in haberine göre bir süre bu distopik gelecekte kalan Walker, daha sonra 'Zaman İstasyonu' adı verilen bir merkeze giderek rotasını yeniden 1977'ye ayarladı ve İngiltere'deki tesise geri döndü. Döndüğünde bilim insanları şok içindeydi; çünkü Walker onların zaman dilimine göre haftalarca ortadan kaybolmuştu.

Tam da bu noktada hatırlatmalıyız ki Walker'ın anlattıklarını doğrulayan herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor. Gelecekten getirdiği doğrulanabilir bir nesne, belge veya görüntü de yok. Yine de hikayedeki 2028 detayı merakı canlı tutuyor. 

Peki sizce Lewis Walker zeki bir kurgu ustası mı, yoksa hükümetlerin herkesten sakladığı o büyük sırrı ifşa eden bir kahraman mı? Karar sizin...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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