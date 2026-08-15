Zaman Makinesiyle 4413 Yılına Gittiğini İddia Etti: 2028 İçin Uyardı!
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İngiltere'de yaşayan bir adamın ortaya attığı 'zaman yolculuğu' iddiaları, sosyal medyayı ve komplo teorisyenlerini ayağa kaldırdı. 1977 yılında İngiliz hükümetinin gizli bir zaman makinesi deneyine katıldığını öne süren Lewis Walker, uyandığında kendini 4413 yılında bulduğunu anlattı.
İşin en ürpertici kısmı ise gelecekte dünyayı kimin yönettiği ve 2028 yılı için verdiği o kritik tarih oldu!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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