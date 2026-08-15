Bu Davranışlara Sahipsen Sen İlişkilerdeki “Yanlış” Kişisin Demektir!
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İlişkilerde hep “yanlış insanlara denk geldiğinden” şikâyet ediyoruz ama bazen aynaya bakıp şu soruyu sormak gerekiyor: Acaba yanlış kişi biz olabilir miyiz? Çünkü red flag olmak her zaman büyük ihanetler, manipülasyonlar veya açıkça toksik davranışlar sergilemek anlamına gelmiyor. Bazen sürekli ilgi beklemek, karşı tarafın sınırlarını görmezden gelmek, haklı çıkmayı sevgiden daha önemli görmek ya da kendi hatalarını kabul etmemek de ilişkiyi içten içe yıpratabiliyor.
Haydi öğrenelim!
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Bu Davranışlara Sahipsen Sen İlişkilerdeki “Yanlış” Kişisin Demektir!
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