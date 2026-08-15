Emniyet Kemerinin Bilinmeyen İşlevi Ortaya Çıktı

Otomobillerde temperli ve lamine olmak üzere farklı cam türleri kullanılıyor. Temperli cam güçlü bir darbede küçük parçalara ayrılırken iki cam tabakası arasındaki plastik katmandan oluşan lamine cam çatlak oluşsa bile dağılmadan yerinde kalıyor. Ön camlar genellikle lamine üretilirken yeni otomobillerin bir bölümünde yan camlarda da aynı malzeme kullanılabiliyor.

Araçlar için özel olarak üretilen altı farklı kaçış aparatının incelendiği araştırmada, araçların temperli yan camlarını yalnızca dört ürün kırabildi. Test edilen araçların lamine camlarını ise hiçbir aparat parçalayamadı. Bu nedenle sürücülerin yan camın alt köşesindeki etiketten camın temperli mi yoksa lamine mi olduğunu önceden kontrol etmesi öneriliyor.

Uzmanlara göre suya düşen araçta ilk hedef tokayla camı kırmak değil, kemeri çözüp elektrikli camı mümkün olan en kısa sürede açmak olmalı. Cam açılmıyorsa temperli yan cama metal toka veya kolay ulaşılabilecek noktada tutulan özel bir cam kırıcıyla müdahale edilebilir. Emniyet kemeri kesicisiyle cam kırıcıyı bir arada bulunduran yaylı aparatlar ise daha az güç gerektirdiği için daha güvenilir bir seçenek oluşturuyor.