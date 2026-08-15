Emniyet Kemerinin Bilinmeyen İşlevi Ortaya Çıktı
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Emniyet kemerinin metal toka parçası, kapıların sıkıştığı veya aracın suya düştüğü acil durumlarda yan camı kırmak için kullanılabiliyor. Uzmanların yaptığı denemelerde, camın en zayıf noktasına vurulduğunda temperli camın ilk birkaç darbede kırılabildiği görüldü. Ancak yöntemin her araçta ve cam türünde işe yarayacağının garantisi bulunmuyor.
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Metal toka camın en zayıf noktasına vuruluyor
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Her otomobil camında işe yaramıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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