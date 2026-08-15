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Emniyet Kemerinin Bilinmeyen İşlevi Ortaya Çıktı

Emniyet Kemerinin Bilinmeyen İşlevi Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 15:36
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Emniyet kemerinin metal toka parçası, kapıların sıkıştığı veya aracın suya düştüğü acil durumlarda yan camı kırmak için kullanılabiliyor. Uzmanların yaptığı denemelerde, camın en zayıf noktasına vurulduğunda temperli camın ilk birkaç darbede kırılabildiği görüldü. Ancak yöntemin her araçta ve cam türünde işe yarayacağının garantisi bulunmuyor.

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Metal toka camın en zayıf noktasına vuruluyor

Metal toka camın en zayıf noktasına vuruluyor

Acil durumlarda araçtan çıkış yöntemleri üzerine yapılan testlerde, emniyet kemerinin metal toka parçasının temperli yan camı kırabildiği belirlendi. Bunun için kemerin mümkün olduğunca dışarı çekilmesi, metal parçanın sıkıca kavranması ve yan camın alt bölümünde ön köşeye yakın noktaya vurulması gerekiyor.

Camın kenarları ve köşeleri, merkezine kıyasla darbelere karşı daha zayıf olduğu için sert metal parçanın oluşturduğu kuvvet küçük bir alanda toplanıyor. Denemelerde temperli yan camların genellikle ilk veya ikinci darbede kırılabildiği aktarıldı. Ancak emniyet kemeri bu amaçla tasarlanmadığından metal toka, özel cam kırıcı bulunmayan durumlarda başvurulabilecek alternatif bir araç olarak değerlendiriliyor.

Her otomobil camında işe yaramıyor

Her otomobil camında işe yaramıyor

Otomobillerde temperli ve lamine olmak üzere farklı cam türleri kullanılıyor. Temperli cam güçlü bir darbede küçük parçalara ayrılırken iki cam tabakası arasındaki plastik katmandan oluşan lamine cam çatlak oluşsa bile dağılmadan yerinde kalıyor. Ön camlar genellikle lamine üretilirken yeni otomobillerin bir bölümünde yan camlarda da aynı malzeme kullanılabiliyor.

Araçlar için özel olarak üretilen altı farklı kaçış aparatının incelendiği araştırmada, araçların temperli yan camlarını yalnızca dört ürün kırabildi. Test edilen araçların lamine camlarını ise hiçbir aparat parçalayamadı. Bu nedenle sürücülerin yan camın alt köşesindeki etiketten camın temperli mi yoksa lamine mi olduğunu önceden kontrol etmesi öneriliyor.

Uzmanlara göre suya düşen araçta ilk hedef tokayla camı kırmak değil, kemeri çözüp elektrikli camı mümkün olan en kısa sürede açmak olmalı. Cam açılmıyorsa temperli yan cama metal toka veya kolay ulaşılabilecek noktada tutulan özel bir cam kırıcıyla müdahale edilebilir. Emniyet kemeri kesicisiyle cam kırıcıyı bir arada bulunduran yaylı aparatlar ise daha az güç gerektirdiği için daha güvenilir bir seçenek oluşturuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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