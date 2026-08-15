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Beren Saat'in Aşk-ı Memnu İtirafından Feyza Civelek'in Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Beren Saat'in Aşk-ı Memnu İtirafından Feyza Civelek'in Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Aşk-ı Memnu Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2026 - 15:34
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

15 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı 4. sezon için sete çıkmaya hazırlanırken oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Zaman atlamasıyla başlayacak yeni sezonda Uzun Hasan ile Despina Hatun'un oğlu Mirza Maksud da hikayeye dahil olacak. Merak edilen karakteri canlandıracak oyuncuyu Birsen Altuntaş açıkladı.

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Feyza Civelek, dizide uzun süre gündem olan o sahne hakkında ilk kez konuştu.

Feyza Civelek, dizide uzun süre gündem olan o sahne hakkında ilk kez konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin cenazesinde ağlarken güldüğü iddia edilen Feyza Civelek, aylarca konuşulan sahnenin aslını anlattı. Oyunculuğu nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Civelek, görüntünün oynadığı sahneye ait olmadığını belirterek “Aslında o kamera arkasıydı, yanlışlıkla eklemişler” dedi.

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, fenomen dizi hakkında yaptığı itirafla gündem oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, fenomen dizi hakkında yaptığı itirafla gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, geçtiğimiz günlerde Arem ve Arman'ın sunduğu Hitmakers programına konuk oldu. Programda Aşk-ı Memnu'nun popülerliği hakkında konuşan Beren Saat, yayınlanan tekrar bölümlerden para kazanıp kazanmadığını da açıkladı.

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14 Ağustos Cuma reyting sonuçları belli oldu.

14 Ağustos Cuma reyting sonuçları belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, üç izleyici grubunda da birinci olarak zirvedeki yerini korumaya devam etti. MasterChef Türkiye'yi NOW Ana Haber takip etti.

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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde çalışmalar hız kazandı.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde çalışmalar hız kazandı.

Özge Törer ve Onur Tuna'yı buluşturan Kanal D'nin yeni dizisi Karakuyu, ay sonunda Tokat'ta sete çıkmaya hazırlanırken kadroda beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Diziye yeni bir oyuncu katılırken daha önce önemli bir karakter için anlaşma sağlanan isim projeden ayrıldı. Ayrılığın ardından rol için yeniden oyuncu arayışı başladı.

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Türk televizyonunun bir dönem fenomen haline gelen yapımlarından Gerçek Kesit, yıllar sonra geri dönüyor.

Türk televizyonunun bir dönem fenomen haline gelen yapımlarından Gerçek Kesit, yıllar sonra geri dönüyor.

90'lı yıllarda ekran karşısına geçenlerin unutamadığı fenomen yapımlardan biri yıllar sonra geri dönüyor. 10 yıl boyunca yayınlanan Gerçek Kesit, yepyeni formatıyla yeniden hazırlanırken hafızalara kazınan Sarı Bıyık da projeye geri döndü.

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u aynı projede buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal, oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekiyor. Eylül ayında sete çıkması planlanan diziden yeni bir transfer haberi daha geldi. Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri, sürpriz bir karakterle Hamal'ın kadrosuna katıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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