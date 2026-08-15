Beren Saat'in Aşk-ı Memnu İtirafından Feyza Civelek'in Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Feyza Civelek, dizide uzun süre gündem olan o sahne hakkında ilk kez konuştu.
Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i Beren Saat, fenomen dizi hakkında yaptığı itirafla gündem oldu.
14 Ağustos Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde çalışmalar hız kazandı.
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Türk televizyonunun bir dönem fenomen haline gelen yapımlarından Gerçek Kesit, yıllar sonra geri dönüyor.
ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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