Uzman Doktor Adaylarının Girdiği TUS'a Yapay Zeka da Girdi: Zirvedeki İsimler Yine Şaşırtmadı
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Yapay zeka modelleri bu kez kod yazmak, metin üretmek ya da görsel hazırlamak için değil, Türkiye'nin en zorlu sınavlarından biri olarak bilinen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) ter döktü. Yapay zeka üzerine çalışmalarını paylaşan Alican Kiraz, aralarında son dönemin popüler modellerinin de bulunduğu 30 farklı büyük dil modelini TUS'un Temel Tıp Bilimleri sorularıyla test etti. Ortaya çıkan sonuçlar, özellikle tıp ve biyoloji alanında yapay zeka kullananlar açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
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30 Yapay Zeka Modeli TUS Sorularını Çözdü
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Zirvede Tam 9 Model Var
En Dikkat Çekenlerden Biri GPT-5.6 Luna
Asıl Fark Maliyette Ortaya Çıkıyor
En Ucuz Model 96,5 Puan Aldı
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Bazı Modellerde Geçersiz Cevap Sorunu Yaşandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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