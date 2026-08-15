Uzman Doktor Adaylarının Girdiği TUS'a Yapay Zeka da Girdi: Zirvedeki İsimler Yine Şaşırtmadı

Benchmark'ın dikkat çekici taraflarından biri de modeller aynı ya da birbirine çok yakın puanlar alırken maliyet tarafında büyük farklar bulunması.

Örneğin 96,5 puan alan DeepSeek V4 Flash 0731 ve GPT-5.6 Luna için belirtilen test maliyeti 0,007 dolar. Buna karşılık aynı puanı alan Kimi K3'ün maliyeti 0,468 dolara kadar çıkıyor.

Bir başka dikkat çekici örnek ise zirvedeki modeller arasında görülüyor. 98,3 puan alan Gemini 3.7 Flash'ın test maliyeti 0,059 dolar iken Claude Opus 4.8 için bu değer 0,400 dolar, Gemini 3.1 Pro için ise 0,470 dolar.

Bu nedenle sonuçlar yalnızca 'hangi model daha zeki?' sorusuna değil, 'hangi model verdiği performans karşılığında ne kadar maliyetli?' sorusuna da cevap arıyor.