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Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas Final Maçının Ardından MVP Ödülünün Sahibi Oldu

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas Final Maçının Ardından MVP Ödülünün Sahibi Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 17:01
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Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla uluslararası turnuvalarda sergilediği performansla adını Türk voleybol tarihine yazdırmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde takımını şampiyonluğa taşırken turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ve En İyi Çaprazı seçildi. Aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlayan Vargas, hem MVP hem de En İyi Çapraz ödüllerinin sahibi oldu.

2024 Milletler Ligi ve Paris Olimpiyat Oyunları'nda turnuvanın en skorer oyuncusu unvanını elde eden milli voleybolcu, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ise En İyi Çapraz ve En Skorer ödüllerini kazandı. Vargas, son olarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde MVP seçilirken, set ve maç başına en yüksek sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu olarak bir kez daha turnuvaya damga vurdu.

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Vargas, sahneye MVP olarak çıktı.

33 sayı üretti.

33 sayı üretti.

Melissa Vargas, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında sergilediği performansla şampiyonluğun başrol oyuncusu oldu. Milli yıldız, dört set süren mücadelede 33 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken, hücumda 53 denemenin 27'sini sayıya çevirerek yüzde 51 hücum yüzdesi yakaladı. Ayrıca 3 servis sayısı (ace) ve 3 blok sayısıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Vargas, karşılaşmayı +21 sayı farkıyla tamamlayarak Filenin Sultanları'nın Brezilya'yı 3-1 mağlup edip VNL şampiyonluğuna uzanmasında kilit rol oynadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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