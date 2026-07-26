Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas Final Maçının Ardından MVP Ödülünün Sahibi Oldu

Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla uluslararası turnuvalarda sergilediği performansla adını Türk voleybol tarihine yazdırmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde takımını şampiyonluğa taşırken turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ve En İyi Çaprazı seçildi. Aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlayan Vargas, hem MVP hem de En İyi Çapraz ödüllerinin sahibi oldu.

2024 Milletler Ligi ve Paris Olimpiyat Oyunları'nda turnuvanın en skorer oyuncusu unvanını elde eden milli voleybolcu, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ise En İyi Çapraz ve En Skorer ödüllerini kazandı. Vargas, son olarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde MVP seçilirken, set ve maç başına en yüksek sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu olarak bir kez daha turnuvaya damga vurdu.