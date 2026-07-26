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Filenin Sultanları Şampiyon Oldu, Maç Sonu Gizem Örge'nin Açıklamaları Damga Vurdu

Filenin Sultanları Şampiyon Oldu, Maç Sonu Gizem Örge'nin Açıklamaları Damga Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 16:53
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon oldu. İlk seti 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, sonraki setleri 25-23, 26-24 ve 25-21 kazanarak karşılaşmayı çevirdi ve Makao'da oynanan finalin ardından VNL kupasını bir kez daha müzesine götürdü.

Maç sonuna ise Gizem Örge'nin açıklamaları damga vurdu.

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Gizem Örge, dizinde ağrı ile oynadığını açıkladı.

Gizem Örge, dizinde ağrı ile oynadığını açıkladı.

Maçın ardından yayıncı televizyona konuşan Gizem Örge duygularını şu sözlerle paylaştı:

'Çok zor bir maç oldu! Brezilya'yı da tebrik ediyoruz. Harika bir final maçı oldu. Dizimde büyük bir ağrı ile oynadım ama bu takıma çaba sarf eden herkese teşekkürler. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyum Sonuna kadar mücadele ettik, bu kupayı bir kez daha evimize götürmek istedik ve başardık. Çok zor maçtı, kalbi bizimle atan herkese teşekkürler. Kupayla eve dönüyoruz.'

Gizem duygusal bir şekilde sözlerini tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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