Karasu Sahilinde Deniz Yasağına Uymayan Tatilciler Hem Kendilerini Hem Cankurtaranları Tehlikeye Attı!

Yaz aylarında serinlemek ve keyifli vakit geçirmek isteyen binlerce tatilci sahillerin yolunu tutuyor. Fakat her sene, dikkatsizlik ve kuralsızlık son derece tehlikeli durumlara zemin hazırlıyor. Yetkililerin ve sahil güvenlik ekiplerinin uyarılarına rağmen hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde denize girmek ciddi bir risk. Can güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlar sadece tatilcileri değil, onları kurtarmak için canla başla çalışan görevlileri de zor durumda bırakıyor.

Sakarya'da, yasağa rağmen denize giren vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlara yardım etmek için canla başla mücadele veren cankurtaranların zorlu mesaisi bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler yasağa rağmen denize girmenin nelere mal olabileceğini net bir şekilde gösterdi.

Kaynak