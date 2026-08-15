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Karasu Sahilinde Deniz Yasağına Uymayan Tatilciler Hem Kendilerini Hem Cankurtaranları Tehlikeye Attı!

Karasu Sahilinde Deniz Yasağına Uymayan Tatilciler Hem Kendilerini Hem Cankurtaranları Tehlikeye Attı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.08.2026 - 21:36 Son Güncelleme: 15.08.2026 - 23:32

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Yaz aylarında serinlemek ve keyifli vakit geçirmek isteyen binlerce tatilci sahillerin yolunu tutuyor. Fakat her sene, dikkatsizlik ve kuralsızlık son derece tehlikeli durumlara zemin hazırlıyor. Yetkililerin ve sahil güvenlik ekiplerinin uyarılarına rağmen hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde denize girmek ciddi bir risk. Can güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlar sadece tatilcileri değil, onları kurtarmak için canla başla çalışan görevlileri de zor durumda bırakıyor.

Sakarya'da, yasağa rağmen denize giren vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlara yardım etmek için canla başla mücadele veren cankurtaranların zorlu mesaisi bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler yasağa rağmen denize girmenin nelere mal olabileceğini net bir şekilde gösterdi. 

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Karasu sahilinde dalga boyunun iki metreyi aşması üzerine sahil güvenlik ve yetkili birimler tarafından denize girilmesi kesin olarak yasaklandı.

Karasu sahilinde dalga boyunun iki metreyi aşması üzerine sahil güvenlik ve yetkili birimler tarafından denize girilmesi kesin olarak yasaklandı.

Sahilin dört bir yanına tehlikeyi belirten kırmızı bayraklar çekilmesine ve mesai saatinin sona ermesine rağmen bazı tatilciler uyarılara aldırış etmeyerek hırçın dalgaların arasına atıldı. Dalgaların arasında mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren kişileri fark eden cankurtaran ekipleri, saat 18.30 sonrası mesaileri bitmiş olmasına rağmen durumu ihbar alır almaz hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Dev dalgaların kıyıyı dövdüğü anlarda jet skiyi binbir güçlükle suya indirmeye çalışan genç cankurtaranların verdiği zorlu mücadele, sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri kaydeden vatandaş, cankurtaranların çektiği zahmete ve tatilcilerin sorumsuzluğuna isyan ederek, 'Saat akşam 18.30 olmuş, bugün denize girmek yasak. Deniz çok tehlikeli, her taraf kırmızı bayrak. Şu havada denize mi girilir? Cankurtaranların çektiği zahmeti görüyorsunuz. Çocukların haline bakın, yazıktır, günahtır ya! Girmeyin!' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Tüm olumsuz şartlara, kıyıya vuran dev dalgalara ve mesai bitimine rağmen büyük bir özveriyle jet-skiyi denize ulaştırmayı başaran kahraman cankurtaranlar, sudaki vatandaşları ölümün kıyısından çekip alarak olası bir facianın önüne geçti. Elbette insanlar, senede bir kere çıkabildikleri tatili en verimli şekilde değerlendirmek istiyor. Fakat kötü hava şartları planları bir anda bozuyor. Her ne olursa olsun yapılan uyarılara mutlaka kulak verilmeli, güvenlik her zaman ön planda tutulmalı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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