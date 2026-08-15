Yakutsk'ta Günlük Yaşam: Bir Türk Dünyanın En Soğuk Şehrindeki Pazarı Gezdi

Dünyanın en soğuk şehirlerinden biri olan Yakutsk’ta hayat, dondurucu iklim koşullarına ve aşırı düşük sıcaklıklara rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede hava sıcaklığının eksi seviyelere düşmesi gündelik yaşamı zorlaştırsa da yerel halk nesillerdir bu duruma uyum sağlamış halde günlük rutinlerini sürdürüyor.

'russiadakesif' isimli içerik üreticisi, aşırı soğuklarıyla bilinen Yakutsk’ta bir pazarı ziyaret etti. Soğuk havada herhangi bir dondurucu ekipman kullanmadan satılan balıklar, pazardaki tezgahlar ve satıcıların günlük yaşam mücadelesi net bir şekilde gözler önüne serildi.