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Yakutsk'ta Günlük Yaşam: Bir Türk Dünyanın En Soğuk Şehrindeki Pazarı Gezdi

Yakutsk'ta Günlük Yaşam: Bir Türk Dünyanın En Soğuk Şehrindeki Pazarı Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.08.2026 - 16:56 Son Güncelleme: 15.08.2026 - 18:10

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Dünyanın en soğuk şehirlerinden biri olan Yakutsk’ta hayat, dondurucu iklim koşullarına ve aşırı düşük sıcaklıklara rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede hava sıcaklığının eksi seviyelere düşmesi gündelik yaşamı zorlaştırsa da yerel halk nesillerdir bu duruma uyum sağlamış halde günlük rutinlerini sürdürüyor.

'russiadakesif' isimli içerik üreticisi, aşırı soğuklarıyla bilinen Yakutsk’ta bir pazarı ziyaret etti. Soğuk havada herhangi bir dondurucu ekipman kullanmadan satılan balıklar, pazardaki tezgahlar ve satıcıların günlük yaşam mücadelesi net bir şekilde gözler önüne serildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Db-GfQ...
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Hayat her daim canlı.

Hayat her daim canlı.

Aşırı soğuk iklimiyle bilinen Yakutsk, donmuş permafrost toprakları üzerine kurulu yapısıyla dünyanın en sıra dışı yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kış aylarında termometrelerin -50°C ve altını gösterdiği kentte açık hava pazarlarında iklim, adeta devasa bir doğal dondurucu işlevi görüyor. Balıklar ve etler hiçbir soğutucuya ihtiyaç duyulmadan tezgahlarda bütünüyle donmuş halde satılıyor. Bölge sakinleri için hava sıcaklığı kaç dereceye düşerse düşsün hayat durmuyor. Ancak burada hayatta kalmanın en temel kuralı sürekli hareket halinde kalmak. Çevrede 20 dakikadan fazla hareketsiz durmanın vücut ısısının kritik seviyelere düşmesine ve donma riskiyle karşı karşıya kalınmasına yol açtığı biliniyor. Bölge halkı bu iklime alışmış durumda elbette. Evlerin inşasından iş alanlarına, giyim tarzından yemek tarzına kadar her şey iklimle birebir uyumlu. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında yaşaması imkansız gibi görünen bu hayat, bölge halkı için oldukça normal.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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