Yaren Leylek İçin Ayrılık Zamanı Geldi: Bu Sefer Erken Göçe Hazırlanıyor

Yaren Leylek ile Adem Yılmaz arasındaki bu sıra dışı bağı yerinde görmek isteyen vatandaşlar, Karacabey ilçesine ziyaretler gerçekleştiriyor. İstanbul'dan aileleriyle birlikte köye gelen ziyaretçiler, hem doğa sevgisini çocuklarına aşılamak hem de bu özel hikayeyi birincil kaynaktan dinlemek üzere Adem Yılmaz ile bir araya geliyor. Köylüler ve canlı yayınlar aracılığıyla leyleği takip eden milyonlarca kişi, Yaren ve ailesinin sağ salim sıcak ülkelere ulaşmasını ve önümüzdeki bahar döneminde tekrar köylerine dönmesini temenni ediyor.