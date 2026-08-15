Yaren Leylek İçin Ayrılık Zamanı Geldi: Bu Sefer Erken Göçe Hazırlanıyor
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Karacabey'de 15 yıldır devam eden ve simge haline gelen dostlukta bir ayrılık dönemi daha yaklaşıyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu bağ sayesinde geniş kitlelerce takip edilen Yaren Leylek, bu yıl da üreme dönemini tamamlayarak sıcak ülkelere doğru yola çıkmaya gün sayıyor. Dostluğun simgesi haline gelen ve yuvasını dört yıl önce Adem Yılmaz'ın evinin yanındaki direğe taşıyan Yaren Leylek, bu sezon göç hazırlıklarına her zamankinden daha erken başladı.
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Yavruların yuvadan erken ayrılması göç takviminin öne çekildiğini gösteriyor.
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Uzun göç yolculuğu öncesinde köyde ayrılık hüznü yaşanıyor.
Doğa sevgisini simgeleyen bu hikaye Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekmeyi sürdürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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