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Yaren Leylek İçin Ayrılık Zamanı Geldi: Bu Sefer Erken Göçe Hazırlanıyor

Yaren Leylek İçin Ayrılık Zamanı Geldi: Bu Sefer Erken Göçe Hazırlanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 16:44
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Karacabey'de 15 yıldır devam eden ve simge haline gelen dostlukta bir ayrılık dönemi daha yaklaşıyor. Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu bağ sayesinde geniş kitlelerce takip edilen Yaren Leylek, bu yıl da üreme dönemini tamamlayarak sıcak ülkelere doğru yola çıkmaya gün sayıyor. Dostluğun simgesi haline gelen ve yuvasını dört yıl önce Adem Yılmaz'ın evinin yanındaki direğe taşıyan Yaren Leylek, bu sezon göç hazırlıklarına her zamankinden daha erken başladı.

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Yavruların yuvadan erken ayrılması göç takviminin öne çekildiğini gösteriyor.

Yavruların yuvadan erken ayrılması göç takviminin öne çekildiğini gösteriyor.

Şubat ayı içerisinde Karacabey'e dönerek kuluçka dönemine giren Yaren ve eşi Nazlı bu sezonda 5 yavru dünyaya getirdi. Bölgedeki gözlemler ve Adem Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, yavruların uçma talimlerini tamamlayarak yuvadan ayrılma süreci ağustos ayının ilk haftasında gerçekleşti. Yavruların 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde yuvayı terk etmesi, her yıl ağustos ayının sonuna doğru gerçekleşen büyük göç hareketinin bu yıl daha erken başlayacağına işaret ediyor.

Uzun göç yolculuğu öncesinde köyde ayrılık hüznü yaşanıyor.

Uzun göç yolculuğu öncesinde köyde ayrılık hüznü yaşanıyor.

Yavruların erken uçmasıyla birlikte veda vaktinin yaklaştığını belirten Adem Yılmaz, her yıl sonbahar ve kış boyunca boş kalan yuvaya bakarak bahar mevsimini beklediğini ifade ediyor. Yaren'in göç rotasında karşılaşabileceği zorluklar nedeniyle endişe duyduğunu dile getiren Yılmaz, bahar aylarında yaşanacak kavuşma umudu ile uzun yolculuğun getirdiği endişeyi bir arada taşıdığını vurguluyor. Bu sezon Yaren'in yıllardır kayığa yaklaşmayan eşi Nazlı'yı da tekneye getirdiğini belirten Yılmaz, sezondan geriye unutulmaz anıların kaldığını aktarıyor.

Doğa sevgisini simgeleyen bu hikaye Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekmeyi sürdürüyor.

Doğa sevgisini simgeleyen bu hikaye Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekmeyi sürdürüyor.

Yaren Leylek ile Adem Yılmaz arasındaki bu sıra dışı bağı yerinde görmek isteyen vatandaşlar, Karacabey ilçesine ziyaretler gerçekleştiriyor. İstanbul'dan aileleriyle birlikte köye gelen ziyaretçiler, hem doğa sevgisini çocuklarına aşılamak hem de bu özel hikayeyi birincil kaynaktan dinlemek üzere Adem Yılmaz ile bir araya geliyor. Köylüler ve canlı yayınlar aracılığıyla leyleği takip eden milyonlarca kişi, Yaren ve ailesinin sağ salim sıcak ülkelere ulaşmasını ve önümüzdeki bahar döneminde tekrar köylerine dönmesini temenni ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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