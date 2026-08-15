Up Filmi Gerçek Oluyordu! Çekim İçin Uçan Balonlarla Yürüyen Kadın Çevredekilerin Yardımıyla Durabildi

Animasyon dünyasının en sevilen klasiklerinden biri olan Up filmini izlerken hemen hemen herkesin aklından aynı soru geçmiştir: Gerçekten bu kadar çok balonla uçabilir miyiz? Mantık sınırlarını zorlayan bu görüntülerin bir benzeri geçtiğimiz günlerde kalabalık bir meydanda yaşandı.

Sokakta video çekimi yapmak isteyen bir ekip, dev uçan balonlarla sokağa çıktı. Eline aldığı koca bir demet dev uçan balonla yürümeye başlayan kadın, adımlarını atmaya çalıştıkça balonların uyguladığı kaldırma kuvveti yüzünden kontrolü kaybetmeye başladı. Elindeki ipleri bırakamayan kadının yardımına çevredeki insanlar koştu. Birkaç kişinin kadına tutunmasıyla durum kontrol altına alındı ve olası bir kaza ucuz atlatıldı.