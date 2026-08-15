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Up Filmi Gerçek Oluyordu! Çekim İçin Uçan Balonlarla Yürüyen Kadın Çevredekilerin Yardımıyla Durabildi

Up Filmi Gerçek Oluyordu! Çekim İçin Uçan Balonlarla Yürüyen Kadın Çevredekilerin Yardımıyla Durabildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.08.2026 - 22:02

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Animasyon dünyasının en sevilen klasiklerinden biri olan Up filmini izlerken hemen hemen herkesin aklından aynı soru geçmiştir: Gerçekten bu kadar çok balonla uçabilir miyiz? Mantık sınırlarını zorlayan bu görüntülerin bir benzeri geçtiğimiz günlerde kalabalık bir meydanda yaşandı.

Sokakta video çekimi yapmak isteyen bir ekip, dev uçan balonlarla sokağa çıktı. Eline aldığı koca bir demet dev uçan balonla yürümeye başlayan kadın, adımlarını atmaya çalıştıkça balonların uyguladığı kaldırma kuvveti yüzünden kontrolü kaybetmeye başladı. Elindeki ipleri bırakamayan kadının yardımına çevredeki insanlar koştu. Birkaç kişinin kadına tutunmasıyla durum kontrol altına alındı ve olası bir kaza ucuz atlatıldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbsY7T...
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Gerçekten helyum dolu balonlar bir insanın uçmasını sağlayabilir mi?

Gerçekten helyum dolu balonlar bir insanın uçmasını sağlayabilir mi?

Helyum gazı, soluduğumuz havaya kıyasla çok daha düşük bir yoğunluğa sahiptir. Bu yoğunluk farkı, kaldırma kuvvetini doğurur ve ortalama standart boyuttaki tek bir helyum balonu yaklaşık 14 gramlık bir ağırlığı yukarı taşıyabilir. İlk bakışta bu miktar kulağa çok küçük ve zararsız gelebilir. Fakat yüzlerce devasa balon yan yana geldiğinde hesaplanan toplam kaldırma kuvveti onlarca kiloya ulaşır. Eğer taşıyan kişinin kilosu azsa, rüzgarın esiş yönüyle birleşen bu kuvvet bir insanın dengesini bozmaya, hatta onu metrelerce havaya kaldırmaya fazlasıyla yeterlidir. Hatta geçmişte bazı içerik üreticileri, profesyonel ekipmanlarla, güvenlik halatlarıyla bunun denemesini yaptı ve bazıları başarılı da oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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