Psikologlar Açıkladı: Restoranda Boşları Toplamaya Yardım Eden Kişilerin Ortak Noktası
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Kaynak: https://okdiario.com/curiosidades/exp...
Bir restoranda veya kafede masadaki boşları toplayarak garsona yardımcı olmanın, yüzeysel bir nezaket gösterisinden ziyade derin bir sosyal bilince işaret ettiği ifade ediliyor. Sosyal psikoloji alanında yapılan incelemeler, bu küçük jestin bireyin kişiliği ve toplumsal algısı hakkında önemli ipuçları taşıdığını gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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