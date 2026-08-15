Psikologlar Açıkladı: Restoranda Boşları Toplamaya Yardım Eden Kişilerin Ortak Noktası

Uzmanlar, masadaki tabakları kolay erişilebilir bir noktaya getirme veya garsona uzatma eylemini 'etkin empati' ve 'durumsal farkındalık' kavramlarıyla açıklıyor. Sıradan bir alışkanlığın ötesine geçen bu davranış, kişinin çevresinde olup bitenleri aktif biçimde gözlemlediğini kanıtlıyor. Bu yaklaşımı benimseyen bireyler, hizmet personelini mekânın sıradan bir unsuru şeklinde görmek yerine, yoğun bir zihinsel ve fiziksel çaba harcayan emekçiler olarak kabul ediyor. Böylece sunulan hizmetin arkasında yatan insani çaba doğrudan tanınmış oluyor.