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Jurgen Klopp İmza Töreninde Taraftara Sert Uyarılarda Bulundu: "Aileme Karışırsanız Giderim"

Jurgen Klopp İmza Töreninde Taraftara Sert Uyarılarda Bulundu: "Aileme Karışırsanız Giderim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 21:58
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Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, düzenlediği ilk basın toplantısında ailesinin özel yaşamına müdahale edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmemesi halinde görevini bırakmayı dahi değerlendirebileceğini belirtirken, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmanın kariyerindeki en büyük onurlardan biri olduğunu ifade etti.

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"Ailemi rahat bırakmazsanız giderim."

"Ailemi rahat bırakmazsanız giderim."

Eski Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Paraguay'a elenen Julian Nagelsmann'ın yerine dört yıllık sözleşmeyle Almanya Milli Takımı'nın başına getirildi. BBC'nin haberine göre ilk basın toplantısında Alman basınına önemli mesajlar veren 59 yaşındaki teknik adam, ailesinin özel yaşamına saygı gösterilmemesi halinde görevini bırakabileceğini belirtti:

'Eğer kötü davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız giderim. Arkamı döner ve bu işi bırakırım'

Nagelsmann ve Tuchel'i örnek gösterdi.

Nagelsmann ve Tuchel'i örnek gösterdi.

Klopp, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

'Biliyorum, milli takım teknik direktörlerinin çok daha kötü muamele gördüğü ülkeler de var. Ben bu işi kendim için yapmıyorum, sizin için yapıyorum. Julian Nagelsmann'a ve Thomas Tuchel'e nasıl davrandığınızı görmeme rağmen bu görevi kabul ettim. Bu işi çok seviyorum ama gerekirse her zaman bırakmaya hazırım'

"Doğru zaman geldi."

"Doğru zaman geldi."

Liverpool'dan 2024 yazında 'enerjim tükendi' diyerek ayrılan Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başındaki göreviyle teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştıracak olan deneyimli teknik adam, bu adım için doğru zamanın geldiğine inandığını söyledi.

'Son birkaç gün adeta bir film gibiydi. Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğünün ne kadar büyük bir görev olduğunu her zaman biliyordum. Ancak şimdi bu görevin gerçekten ne ifade ettiğini daha iyi anlıyorum. Uzun yıllar boyunca kendimi bu görevde hayal bile edemezdim. Yıllar geçtikçe er ya da geç bu teklifin geleceği daha belirgin hale geldi. Şimdi doğru zamanın geldiğini düşünüyorum'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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