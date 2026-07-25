Jurgen Klopp İmza Töreninde Taraftara Sert Uyarılarda Bulundu: "Aileme Karışırsanız Giderim"

Liverpool'dan 2024 yazında 'enerjim tükendi' diyerek ayrılan Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başındaki göreviyle teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştıracak olan deneyimli teknik adam, bu adım için doğru zamanın geldiğine inandığını söyledi.

'Son birkaç gün adeta bir film gibiydi. Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğünün ne kadar büyük bir görev olduğunu her zaman biliyordum. Ancak şimdi bu görevin gerçekten ne ifade ettiğini daha iyi anlıyorum. Uzun yıllar boyunca kendimi bu görevde hayal bile edemezdim. Yıllar geçtikçe er ya da geç bu teklifin geleceği daha belirgin hale geldi. Şimdi doğru zamanın geldiğini düşünüyorum'