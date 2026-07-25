Jurgen Klopp İmza Töreninde Taraftara Sert Uyarılarda Bulundu: "Aileme Karışırsanız Giderim"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, düzenlediği ilk basın toplantısında ailesinin özel yaşamına müdahale edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmemesi halinde görevini bırakmayı dahi değerlendirebileceğini belirtirken, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmanın kariyerindeki en büyük onurlardan biri olduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ailemi rahat bırakmazsanız giderim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nagelsmann ve Tuchel'i örnek gösterdi.
"Doğru zaman geldi."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın