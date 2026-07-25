Dilan Polat Hakkında Yeni Bir Soruşturma Açıldığı Ortaya Çıktı: Dolandırıcılık Soruşturması Açıldı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın, bu kez farklı bir soruşturma kapsamında yeniden incelemeye alındığı öğrenildi.

Kaynak - Mustafa Kadir Mercan