Dilan Polat Hakkında Yeni Bir Soruşturma Açıldığı Ortaya Çıktı: Dolandırıcılık Soruşturması Açıldı
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın, bu kez farklı bir soruşturma kapsamında yeniden incelemeye alındığı öğrenildi.
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Daha önce kara para aklama iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Dolandırıcılık iddiası var.
Başsavcılık açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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