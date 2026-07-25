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Dilan Polat Hakkında Yeni Bir Soruşturma Açıldığı Ortaya Çıktı: Dolandırıcılık Soruşturması Açıldı

Dilan Polat Hakkında Yeni Bir Soruşturma Açıldığı Ortaya Çıktı: Dolandırıcılık Soruşturması Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 20:51
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın, bu kez farklı bir soruşturma kapsamında yeniden incelemeye alındığı öğrenildi.

Kaynak - Mustafa Kadir Mercan

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Daha önce kara para aklama iddiasıyla tutuklanmıştı.

Daha önce kara para aklama iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kara para aklama iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, yargılama sürecinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti. Mahkeme, çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verirken, davanın tutuksuz olarak devam etmesine hükmetmişti.

Dolandırıcılık iddiası var.

Dolandırıcılık iddiası var.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Dilan Polat hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre soruşturma, 'ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık' iddiası üzerine yürütülüyor.

Başsavcılık açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklama yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medya hesaplarında Dilan Polat hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürüyen bir soruşturmaya yer verilmiş olmakla; bir dolandırıcılık iddiasına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın sayılı dosyasında soruşturma işlemleri devam etmektedir.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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