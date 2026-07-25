Dünya Kupası'ndan Erken Elenen Milli Takımda Kaptan Hakan Çalhanoğlu Saç Ektirdi

Büyük ümitlerle gittiğimiz Dünya Kupası'na erken veda ederek büyük bir şok yaşadık. Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonunda elenmeyi garantileyen milli takım, ABD'yi yense de sıralamadaki yerimiz değişmedi.

Milli takımda Hacıosmanoğlu ve Montella ağır eleştiriler alırken, o eleştirilerden nasibini alan kişilerden biri de Hakan Çalhanoğlu'ydu.

Inter kampına katılan kaptan Çalhanoğlu farklı bir sürprizle ortaya çıktı.