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Dünya Kupası'ndan Erken Elenen Milli Takımda Kaptan Hakan Çalhanoğlu Saç Ektirdi

Dünya Kupası'ndan Erken Elenen Milli Takımda Kaptan Hakan Çalhanoğlu Saç Ektirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 19:31
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Büyük ümitlerle gittiğimiz Dünya Kupası'na erken veda ederek büyük bir şok yaşadık. Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonunda elenmeyi garantileyen milli takımABD'yi yense de sıralamadaki yerimiz değişmedi. 

Milli takımda Hacıosmanoğlu ve Montella ağır eleştiriler alırken, o eleştirilerden nasibini alan kişilerden biri de Hakan Çalhanoğlu'ydu.

Inter kampına katılan kaptan Çalhanoğlu farklı bir sürprizle ortaya çıktı.

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Dünya Kupası'nda büyük bir şok yaşadık.

Dünya Kupası'nda büyük bir şok yaşadık.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin gerisinde kaldı. D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci karşılaşmada ise Paraguay'a 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, son 32 turuna yükselme şansını erken yitirdi. Turnuvadaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek prestij galibiyeti alan Türkiye, organizasyona grup aşamasında veda etti.

Turnuvada birçok isim eleştirilirken takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da saha içinde eleştirilen isimlerin başında geliyordu. 

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter kampına katılırken objektiflere takılan imajı ise şaşkınlık yarattı.

Hakan Çalhanoğlu saç ektirmiş.

Hakan Çalhanoğlu saç ektirmiş.

Tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun tatil döneminde saç ekimi operasyonu geçirdiği ortaya çıktı. Başarılı orta saha oyuncusunun, sezon öncesi iznini bu operasyon için değerlendirdiği öğrenildi. Operasyonun ardından sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmayan Hakan, hazırlık kampına katılmak üzere Inter'in kampına dahil oldu. Deneyimli futbolcunun yeni sezon çalışmalarına takımla birlikte devam edeceği belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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