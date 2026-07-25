Dünya Kupası'ndan Erken Elenen Milli Takımda Kaptan Hakan Çalhanoğlu Saç Ektirdi
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Büyük ümitlerle gittiğimiz Dünya Kupası'na erken veda ederek büyük bir şok yaşadık. Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonunda elenmeyi garantileyen milli takım, ABD'yi yense de sıralamadaki yerimiz değişmedi.
Milli takımda Hacıosmanoğlu ve Montella ağır eleştiriler alırken, o eleştirilerden nasibini alan kişilerden biri de Hakan Çalhanoğlu'ydu.
Inter kampına katılan kaptan Çalhanoğlu farklı bir sürprizle ortaya çıktı.
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Dünya Kupası'nda büyük bir şok yaşadık.
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Hakan Çalhanoğlu saç ektirmiş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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