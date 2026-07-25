Hindistan'da "Hamam Böcekleri" Kazandı: Eylemler Bir Bakanı Koltuğundan İndirdi

Polisin sert müdahalesi protestoları durdurmak yerine daha da büyüttü. Delhi'deki CJP oturma eylemine binlerce kişi katılırken, gösteriler Kalküta ve Mumbai başta olmak üzere ülke geneline yayıldı. Haftalarca eylemleri görmezden gelen Modi hükümeti artan baskı üzerine protestocularla görüşmeyi kabul etti. Başbakan Narendra Modi sınav skandalıyla ilgili yargı sürecini hızlandırma sözü verse de Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasına değinmedi. Ancak büyüyen halk tepkisi sonrası hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. BBC'ye göre Modi hükümetinin, 2014'ten bu yana halk baskısıyla geri adım attığı nadir örneklerden biri olarak bu gelişme kayıtlara geçti.