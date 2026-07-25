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Hindistan'da "Hamam Böcekleri" Kazandı: Eylemler Bir Bakanı Koltuğundan İndirdi

Hindistan'da "Hamam Böcekleri" Kazandı: Eylemler Bir Bakanı Koltuğundan İndirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 17:58
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Hindistan'da sınav yolsuzluklarına tepki göstererek ülke genelinde protestolar düzenleyen 'Hamam Böceği' (CJP) gençlik hareketi önemli bir kazanım elde etti. Milyonlarca kişinin katıldığı eylemlerin ardından Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan görevinden istifa etti.

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Eylemler istifa getirdi.

Eylemler istifa getirdi.

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, yaklaşık bir haftadır ülke genelinde devam eden kitlesel protestoların ardından görevinden istifa etti.

The Guardian'ın haberine göre Pradhan'ın istifası, Başbakan Narendra Modi hükümetine karşı son yılların en büyük gençlik hareketlerinden birini başlatan öğrenciler için tarihi bir kazanım olarak değerlendirildi. Cumartesi günü açıklama yapan Pradhan, öğrencilerin yoğun baskısı üzerine istifa mektubunu Başbakan'a sunduğunu duyurdu.

12 yıllık iktidarda bir ilk.

12 yıllık iktidarda bir ilk.

Pradhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Jantar Mantar’da ve ülke genelinde ortaya çıkan durum göz önüne alındığında, anti-milli güçlerin bu durumdan faydalanmaması adına istifa mektubumu Başbakana gönderdim. Ülke gençliğinin arzularına, duygularına ve haklı beklentilerine derin bir saygı duyuyorum.'

Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 12 yıllık iktidarı boyunca Başbakan Narendra Modi'nin en yakın çalışma arkadaşları arasında gösterilen Pradhan, halkın yoğun baskısı sonucu görevinden ayrılan ilk kabine üyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Sınav sorularının sızması ve art arda gelen intihar haberleri...

Sınav sorularının sızması ve art arda gelen intihar haberleri...

Mayıs ayından bu yana CJP ve destekçileri, milyonlarca öğrenciyi etkileyen sınav sorularının sızdırılması skandalı nedeniyle Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ediyordu. Skandalın, 10'dan fazla öğrencinin intiharına yol açtığı belirtilirken, hareketin önde gelen isimlerinden bazıları haftalar süren açlık grevleri düzenledi.

Protestolar, pazartesi günü yüz binlerce öğrenci ve gencin Delhi sokaklarını doldurmasıyla zirveye ulaştı. Son yılların en büyük gençlik gösterilerinden biri olarak nitelendirilen eylemlere polis göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ederken, yaşanan olaylarda yüzlerce kişi yaralandı.

İsyan ülke çapına yayıldı.

İsyan ülke çapına yayıldı.

Polisin sert müdahalesi protestoları durdurmak yerine daha da büyüttü. Delhi'deki CJP oturma eylemine binlerce kişi katılırken, gösteriler Kalküta ve Mumbai başta olmak üzere ülke geneline yayıldı. Haftalarca eylemleri görmezden gelen Modi hükümeti artan baskı üzerine protestocularla görüşmeyi kabul etti. Başbakan Narendra Modi sınav skandalıyla ilgili yargı sürecini hızlandırma sözü verse de Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasına değinmedi. Ancak büyüyen halk tepkisi sonrası hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. BBC'ye göre Modi hükümetinin, 2014'ten bu yana halk baskısıyla geri adım attığı nadir örneklerden biri olarak bu gelişme kayıtlara geçti.

"Hamam böcekleri" lafı nasıl ortaya çıktı?

"Hamam böcekleri" lafı nasıl ortaya çıktı?

Siyasi bir parti olmayan CJP, Hindistan'da kısa sürede ülkenin en büyük gençlik protesto hareketlerinden birine dönüştü. Hareket, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bazı işsiz gençleri 'hamam böceklerine' benzetmesinin ardından doğdu. Daha sonra bu ifadenin sahte diplomalı kişiler için kullanıldığı açıklansa da, gençler bu tanımı sahiplenerek hamam böceğini direnişin simgesi haline getirdi. Abhijeet Dipke liderliğindeki CJP, eğitim sisteminde reform, sınav skandallarının sorumlularının hesap vermesi ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifası talepleriyle sosyal medyada milyonlara ulaştı, ardından kitlesel sokak gösterilerine öncülük etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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