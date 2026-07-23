Fatih Altaylı Özel Okulların Tıp Fakültesi Ücretlerine İsyan Etti

Özel üniversitelerin 2026-2027 akademik yılı için açıkladığı eğitim ücretleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle bazı tıp fakültelerinde yıllık ücretlerin milyonlarca liraya, aylık karşılığının ise yüz binlerce liraya ulaşması sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, bu seviyedeki ücretlerin eğitime erişimde fırsat eşitliğini zedelediğini savunurken, yüksek öğrenimin giderek daha ulaşılmaz hale geldiği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı da bu tartışmalara katılarak, açıklanan ücretlerin Türkiye'deki ailelerin büyük bölümü için karşılanamayacak düzeyde olduğunu belirterek özel üniversitelerin fiyat politikalarını eleştirdi.