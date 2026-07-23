Fatih Altaylı Özel Okulların Tıp Fakültesi Ücretlerine İsyan Etti
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Fatih Altaylı, üniversitelerin açıkladığı yeni eğitim ücretlerine sert tepki gösterdi. Aylık 300 bin TL'ye ulaşan tıp fakültesi ücretlerini eleştiren Altaylı, bu rakamları karşılayabilecek aile sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirterek eğitimde fırsat eşitliğinin zedelendiğini savundu.
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Özel okul ücretlerine tepkiler sürüyor.
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"Doğru düzgün hastanesi bile olmayan fakülteler..."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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