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Fatih Altaylı Özel Okulların Tıp Fakültesi Ücretlerine İsyan Etti

Fatih Altaylı Özel Okulların Tıp Fakültesi Ücretlerine İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 00:15
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Fatih Altaylı, üniversitelerin açıkladığı yeni eğitim ücretlerine sert tepki gösterdi. Aylık 300 bin TL'ye ulaşan tıp fakültesi ücretlerini eleştiren Altaylı, bu rakamları karşılayabilecek aile sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirterek eğitimde fırsat eşitliğinin zedelendiğini savundu.

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Özel okul ücretlerine tepkiler sürüyor.

Özel okul ücretlerine tepkiler sürüyor.

Özel üniversitelerin 2026-2027 akademik yılı için açıkladığı eğitim ücretleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle bazı tıp fakültelerinde yıllık ücretlerin milyonlarca liraya, aylık karşılığının ise yüz binlerce liraya ulaşması sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, bu seviyedeki ücretlerin eğitime erişimde fırsat eşitliğini zedelediğini savunurken, yüksek öğrenimin giderek daha ulaşılmaz hale geldiği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı da bu tartışmalara katılarak, açıklanan ücretlerin Türkiye'deki ailelerin büyük bölümü için karşılanamayacak düzeyde olduğunu belirterek özel üniversitelerin fiyat politikalarını eleştirdi.

"Doğru düzgün hastanesi bile olmayan fakülteler..."

"Doğru düzgün hastanesi bile olmayan fakülteler..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altaylı, 'Bu ne ya. Ayda 300 bin TL üniversite parası ödeyecek bir aile var mı Türkiye'de. Ya da kaç aile var. Bu eğitimde mi fırsat eşitliği. Doğru düzgün hastanesi bile olmayan tıp fakülteleri üstelik.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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