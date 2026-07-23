Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soydaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Tutuklanma gerekçesi belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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