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Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Tutuklandı

Gözaltına Alınan Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 19:26
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soydaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tutuklanma gerekçesi belli oldu.

Tutuklanma gerekçesi belli oldu.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan içerik üreticisi Fatma Soydaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'fffatmaase_' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' ve 'müstehcen görüntü yayınlama' suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Soydaş, İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Soydaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, Fatma Soydaş'ın 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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