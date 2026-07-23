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Motorinde Son Ayların En Büyük Zammı Geliyor: Artık ÖTV Tamponu da Kalmadı

Motorinde Son Ayların En Büyük Zammı Geliyor: Artık ÖTV Tamponu da Kalmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 00:00
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ABD-İran savaşı nedeniyle petrol piyasalarında artan arz endişeleri ve Rusya'nın dizel ihracatını durdurma kararı, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatı 25 Temmuz Cumartesi günü saat 00.01 itibarıyla 3,50 TL zamlanacak.

Söz konusu artışın ardından motorinde uygulanan 1,27 TL'lik ÖTV tamponunun da tamamen ortadan kalkacağı belirtiliyor. Böylece motorin fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle bir kez daha yükselmiş olacak.

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ÖTV tamponu kalkıyor.

ÖTV tamponu kalkıyor.

Türkiye'de son dönemde akaryakıta yapılan zamların bir kısmı, eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV'den karşılandı. Bu uygulama nedeniyle motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı 1,27 TL'ye kadar geriledi. Cumartesi günü yürürlüğe girmesi beklenen zamla birlikte ise kalan ÖTV tamponunun da tamamen tükeneceği ifade ediliyor.

ÖTV'nin sıfırlanması, motorinden vergi alınmayacağı anlamına gelmiyor. Akaryakıt fiyatı üzerinden KDV tahsil edilmeye devam edilecek, ancak litre başına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tarafında, fiyat artışlarını dengeleyecek herhangi bir alan kalmayacak.

Bundan sonra tüm zamlar pompaya yansıyacak.

Bundan sonra tüm zamlar pompaya yansıyacak.

Temmuz ayında yürürlükte olan düzenleme kapsamında, yurt içi rafineri fiyatlarında meydana gelen artışın yüzde 50'si ÖTV indirimiyle karşılanırken, kalan yüzde 50'lik bölüm ise pompa fiyatlarına yansıtılıyor.

Ancak motorinde uygulanan ÖTV tutarının sıfırlanmasıyla birlikte, sistemin fiyat artışlarını dengeleyebileceği vergi tamponu ortadan kalkacak. Bu nedenle, cumartesi günü beklenen zammın ardından oluşabilecek yeni maliyet artışlarının doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın takvimine göre eşel mobil uygulaması kapsamında ÖTV'den karşılanan oran 1 Ağustos-30 Eylül döneminde yüzde 25'e düşürülecek. Mevcut düzenlemenin ise diğer şartlardan bağımsız olarak 1 Ekim 2026 tarihinde tamamen sona ereceği belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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