Motorinde Son Ayların En Büyük Zammı Geliyor: Artık ÖTV Tamponu da Kalmadı

Türkiye'de son dönemde akaryakıta yapılan zamların bir kısmı, eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV'den karşılandı. Bu uygulama nedeniyle motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı 1,27 TL'ye kadar geriledi. Cumartesi günü yürürlüğe girmesi beklenen zamla birlikte ise kalan ÖTV tamponunun da tamamen tükeneceği ifade ediliyor.

ÖTV'nin sıfırlanması, motorinden vergi alınmayacağı anlamına gelmiyor. Akaryakıt fiyatı üzerinden KDV tahsil edilmeye devam edilecek, ancak litre başına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tarafında, fiyat artışlarını dengeleyecek herhangi bir alan kalmayacak.