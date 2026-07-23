Motorinde Son Ayların En Büyük Zammı Geliyor: Artık ÖTV Tamponu da Kalmadı
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ABD-İran savaşı nedeniyle petrol piyasalarında artan arz endişeleri ve Rusya'nın dizel ihracatını durdurma kararı, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatı 25 Temmuz Cumartesi günü saat 00.01 itibarıyla 3,50 TL zamlanacak.
Söz konusu artışın ardından motorinde uygulanan 1,27 TL'lik ÖTV tamponunun da tamamen ortadan kalkacağı belirtiliyor. Böylece motorin fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle bir kez daha yükselmiş olacak.
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ÖTV tamponu kalkıyor.
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Bundan sonra tüm zamlar pompaya yansıyacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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