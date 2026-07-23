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Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 22:02
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'fffatmaase_' kullanıcı adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' ile 'müstehcen görüntü yayınlama' suçlamaları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.

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İfadesi ortaya çıktı ve iddiaları reddetti.

İfadesi ortaya çıktı ve iddiaları reddetti.

Soydaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Soydaş, ifadesinde, 'Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır. Bana sormuş olduğunuz paylaşımdaki söz konusu elimde içecek olan fotoğraftaki içeceğin alkol olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Sanırım sadece köpüğünden dolayı alkol olarak algılanmıştır. Ben bu paylaşımın o şekilde algılandığını görünce bu paylaşımın benim inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve paylaşımı kaldırdım.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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