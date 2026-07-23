Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın İfadesi Ortaya Çıktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçlamasıyla tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'fffatmaase_' kullanıcı adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Soydaş hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' ile 'müstehcen görüntü yayınlama' suçlamaları kapsamında soruşturma açıldığı belirtildi.
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İfadesi ortaya çıktı ve iddiaları reddetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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