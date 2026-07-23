Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Soydaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Soydaş, ifadesinde, 'Benim abonelik içeriklerimde de herhangi bir müstehcen içerikli paylaşım yapmadım. O paylaşımları herkes benim yaptığımı sanıyor. Benim üzerimden yapılan yapay zeka fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta benim yapay zeka ile yapılmış bir fotoğrafta dört parmaklı ayak resmi paylaşılmıştır. Orada görülen elbise bile benim elbisem değildir. Bu benim üzerime yapılan bir karalama ve insanları yanıltmaya yönelik paylaşımlardır. Bana sormuş olduğunuz paylaşımdaki söz konusu elimde içecek olan fotoğraftaki içeceğin alkol olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Sanırım sadece köpüğünden dolayı alkol olarak algılanmıştır. Ben bu paylaşımın o şekilde algılandığını görünce bu paylaşımın benim inancıma ve görüşlerime uygun olmadığını fark ettim ve paylaşımı kaldırdım.' ifadelerini kullandı.