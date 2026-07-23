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Yasaklı Madde Yetiştiriciliğinden Gözaltına Alınan Ezel Akay Serbest Kaldı Kardeş Tutuklandı

Yasaklı Madde Yetiştiriciliğinden Gözaltına Alınan Ezel Akay Serbest Kaldı Kardeş Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 18:42
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Bursa'da düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

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Kardeşi tutuklandı, Ezel Akay serbest bırakıldı.

Kardeşi tutuklandı, Ezel Akay serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde yasaklı madde üretimi yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yasaklı madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen bitkisel materyaller ile bir miktar yasaklı madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Ezel Akay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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