Yasaklı Madde Yetiştiriciliğinden Gözaltına Alınan Ezel Akay Serbest Kaldı Kardeş Tutuklandı
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Bursa'da düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.
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Kardeşi tutuklandı, Ezel Akay serbest bırakıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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